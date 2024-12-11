Британія допоможе Кіпру створити орган для боротьби з незаконними російськими фінансами

Про це повідомляє пресслужба уряду Британії.

10 грудня прем'єр Великої Британії Кір Стармер погодив партнерство з президентом Кіпру Нікосом Хрістодулідесом. Це ще більше зміцнює відносини між двома країнами у сфері розвідки та безпеки, наголосили в уряді.

Підрозділ обмінюватиметься досвідом і розвідувальними даними між Управліннями із застосування фінансових і торговельних санкцій, а також міністерством фінансів Кіпру, щоб порушити та перехопити потік незаконних фінансів через Європу, щоб забезпечити ефективність санкцій проти військової машини російського диктатора Володимира Путіна.

"Цей новий підрозділ матиме нові аналітичні інструменти та повноваження для розслідування ухилення від санкцій і відстеження коштів, які переміщуються по Європі", - йдеться у повідомленні.

Підрозділ з’явився в той момент, коли Британія також поглиблює співпрацю з Кіпром у боротьбі з серйозною організованою злочинністю: "Ми працюватимемо разом, щоб боротися з незаконним фінансуванням, обмінюючись знаннями щодо реєстрації бенефіціарних власників активів".

"Цей уряд виконує наш План змін, який побудований на міцній основі, включаючи нашу національну безпеку. Лише працюючи з партнерами-однодумцями, ми можемо захистити наші інтереси як вдома, так і за кордоном. Разом із Республікою Кіпр ми стримуємо потік незаконних фінансів через Європу, щоб змусити військову машину Путіна голодувати та захистити глобальну стабільність. Республіка Кіпр заморозила російські активи на суму 1,5 мільярда фунтів стерлінгів після варварського повномасштабного вторгнення Путіна в Україну, підтримуючи колективні зусилля з придушення російської військової машини", - заявив Стармер.