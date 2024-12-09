Британія запровадила санкції проти нелегальних торговців золотом, які фінансують війну РФ проти України
У понеділок, 9 грудня, Велика Британія оголосила новий пакет санкцій, спрямованих проти незаконної торгівлі золотом, завдяки якій фінансують війну російського диктатора Володимира Путіна в Україні та розпалює корупцію
Про це повідомляє Reuters.
Британський уряд заморозив активи чотирьох осіб, які були причетні до контрабанди золота. Ще одна особа підпадає під санкції за купівлю російського золота на суму понад $300 млн, забезпечивши дохід російському уряду.
"Незаконне золото (торгівля, - ред.) є нападом на законну торгівлю цінним товаром, розпалює корупцію, підриває верховенство права та закріплює порушення прав людини, такі як дитяча праця. Росія використовує незаконну торгівлю золотом для відмивання грошей і ухилення від санкцій, таким чином підтримуючи військові зусилля Путіна", — йдеться в заяві МЗС Британії.
- Вірменські компанії, за якими стоять впливові в країні політики та бізнесмени, допомагають Росії обходити західне ембарго на торгівлю золотом.
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