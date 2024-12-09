Британія запровадила санкції проти нелегальних торговців золотом, які фінансують війну РФ проти України

Про це повідомляє Reuters.

Британський уряд заморозив активи чотирьох осіб, які були причетні до контрабанди золота. Ще одна особа підпадає під санкції за купівлю російського золота на суму понад $300 млн, забезпечивши дохід російському уряду.

"Незаконне золото (торгівля, - ред.) є нападом на законну торгівлю цінним товаром, розпалює корупцію, підриває верховенство права та закріплює порушення прав людини, такі як дитяча праця. Росія використовує незаконну торгівлю золотом для відмивання грошей і ухилення від санкцій, таким чином підтримуючи військові зусилля Путіна", — йдеться в заяві МЗС Британії.