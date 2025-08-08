Британія масово відмовляє українським біженцям у постійному притулку: причина

Про це повідомляє BBC.

На тлі рекордного навантаження на міграційну систему уряд посилив правила, ускладнивши процедуру отримання статусу біженця. Міністерство внутрішніх справ Британії аргументує рішення тим, що активні бойові дії зосереджені переважно на сході України, а на заході ситуація є контрольованою.

В основі відмов лежить січневий звіт МВС Британії за 2025 рік, у якому вказано, що в Україні відсутні обмеження на пересування, і громадяни нібито можуть переїхати в регіони, де немає бойових дій. До таких відносно безпечних місць віднесли Київ, а також Чернівецьку, Закарпатську, Тернопільську, Рівненську, Івано-Франківську, Волинську та Львівську області.

Водночас юристи та правозахисники наголошують на суперечності в британській позиції. Форін-офіс, який відповідає за зовнішню політику, рекомендує британцям утриматися від поїздок навіть до західних областей України, крім випадків крайньої необхідності. Це створює дисонанс між офіційною оцінкою безпеки для своїх громадян і аргументацією, яку використовує МВС для відмов українським заявникам.