Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Британія масово відмовляє українським біженцям у постійному притулку: причина

Британія масово відмовляє українським біженцям у постійному притулку: причина

Ксенія Золотова
8 серпня, 2025 п'ятниця
06:21
Війна з Росією Україна Британія

Велика Британія почала масово відмовляти українцям у постійному притулку, посилаючись на те, що західні регіони України нібито є безпечними для проживання

Зміст

Про це повідомляє BBC.

На тлі рекордного навантаження на міграційну систему уряд посилив правила, ускладнивши процедуру отримання статусу біженця. Міністерство внутрішніх справ Британії аргументує рішення тим, що активні бойові дії зосереджені переважно на сході України, а на заході ситуація є контрольованою.

В основі відмов лежить січневий звіт МВС Британії за 2025 рік, у якому вказано, що в Україні відсутні обмеження на пересування, і громадяни нібито можуть переїхати в регіони, де немає бойових дій. До таких відносно безпечних місць віднесли Київ, а також Чернівецьку, Закарпатську, Тернопільську, Рівненську, Івано-Франківську, Волинську та Львівську області.

Водночас юристи та правозахисники наголошують на суперечності в британській позиції. Форін-офіс, який відповідає за зовнішню політику, рекомендує британцям утриматися від поїздок навіть до західних областей України, крім випадків крайньої необхідності. Це створює дисонанс між офіційною оцінкою безпеки для своїх громадян і аргументацією, яку використовує МВС для відмов українським заявникам.

  • Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив про плани уряду скоротити підтримку українських біженців, зазначивши, буцімто вони отримують забагато.
Теги:
Новини
Світ
Україна
біженці
Велика Британiя
біженці з України
Світ про Україну
Читайте також:
трамп путін
Автор Дар'я Куркіна
7 серпня, 2025 четвер
Визнання ТОТ російськими на 49 або 99 років та скасування санкцій: польське ЗМІ оприлюднило пропозиції Трампа Путіну для перемир'я в Україні. В ОП відреагували
видобуток нафти, нафта
Автор Євген Козярін
6 серпня, 2025 середа
Є три гравці на ринку нафти і коли двоє грають проти третього - той програє, - експерт Гончар
Марко Рубіо
Автор Катерина Ганжа
7 серпня, 2025 четвер
Рубіо розповів, за якої умови Трамп зможе провести зустріч з Зеленським та Путіним
Київ
+13.9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.23
    Купівля 41.23
    Продаж 41.73
  • EUR
    Купівля 48.04
    Продаж 48.7
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
8 серпня
07:24
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 1040 військових, 52 артсистеми та 7 танків
07:14
Огляд
Атомні підводні човни США біля берегів Росії: гра на публіку, чи бажання стримати агресора його ж методами
07:12
"Атеш" провів розвідку заводу з виробництва ЗРК у Москві
07:03
Оновлено
наслідки атаки РФ на Київщину, 08.08.25
РФ атакувала Україну дронами: на Київщині троє постраждалих, на Сумщині руйнування
06:44
Ніколас Мадуро
США пообіцяли винагороду у $50 млн за сприяння арешту президента Венесуели Мадуро
06:39
наслідки обстрілу Росією лікарні "Охматдит" 8 липня 2024 року
За час повномасштабної війни РФ пошкодила та зруйнувала понад 2400 об’єктів медичної інфраструктури в Україні
06:28
На виборах в Ізраїлі перемагає блок партії "Лікуд" на чолі з експрем'єром Нетаньягу
Кабінет безпеки Ізраїлю схвалив план Нетаньягу щодо повного військового контролю над Сектором Гази
06:06
Нідерланди
Підпал залізниці під час саміту НАТО у Гаазі: поліція не знайшла доказів причетності іноземної держави
00:03
Трамп і Путін
Трамп спростував, що зустріч із Зеленським є обов’язковою умовою для переговорів із Путіним
2025, четвер
7 серпня
23:13
Оновлено
Руслан Ротань
"Полісся" розгромило "Пакш" у матчі кваліфікації Ліги конференцій
23:04
Оновлено
"Шахтар"
"Шахтар" зіграв внічию з "Панатінаїкосом" у матчі кваліфікації Ліги Європи
22:59
Оновлено
Володимир Зеленський
Зеленський провів розмови з Мерцом, Макроном, Мелоні та фон дер Ляєн щодо мирного процесу
22:51
Оновлено
Стів Віткофф
"Був вагомий склад учасників": Віткофф провів розмову з безпековими радниками, - Зеленський
22:31
Оновлено
ЗСУ
Від початку доби на фронті зафіксували 119 боїв, на Покровському напрямку відбулось 29 ворожих штурмів
22:02
OpenAI
OpenAI запустила потужнішу модель ШІ GPT-5 з безкоштовним доступом для усіх користувачів
21:22
Ексклюзив
РФ пропонує повітряне перемирʼя з забороною ураження цілей на відстані понад 500 км від лінії фронту, - керівник Центру підготовки операторів БПЛА "Крук" Таран
20:44
Ексклюзив
Олександр Мережко
Територіальні поступки в обмін на мир неможливі, - нардеп Мережко
20:44
Оновлено
Володимир Зеленський
"Два двосторонні, один тристоронній": Зеленський заявив, що Україна обговорює формати перемовин з РФ на рівні лідерів
20:25
Володимир Зеленський
Зеленський обговорив з директоркою МВФ Георгієвою нову програму фінансової допомоги та додаткове фінансування ЗСУ
20:23
Ексклюзив
На фото: Олег Винник
Артисти, які покинули країну, не матимуть місця в Україні після війни, - співак Заліско
20:06
Ексклюзив
Трамп путін
У США здивовані, чому саме росіяни оголосили наратив про зустріч Путіна й Трампа, яка нібито вже погоджена, - Добрянський
20:00
OPINION
Вимоги Москви схожі на запасний аеродром
19:58
"Сума збитків майже 490 млн грн": на Полтавщині 18 особам оголосили підозри за зловживання бюджетними коштами
19:55
Молдова
Україна та Молдова продовжили "транспортний безвіз" для вантажівок до 2027 року
19:55
Мир під прицілом
Мир під прицілом: чому перемир’я на умовах Росії означає нову хвилю терору
19:24
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Перемир'я в повітрі - досить ефемерне явище, - Згурець
19:20
Оновлено
Володимир Зеленський та глава МЗС Румунії Оана Цою
Глава МЗС Румунії Цою вперше прибула до Києва та зустрілася з Зеленським
18:44
Індійські державні НПЗ зупинили закупівлю російської нафти через тарифи Трампа, - Bloomberg
18:44
РФ поширює фейк, нібито в Раді зареєстрували законопроєкт, який прирівнює допомогу ухилянтам до держзради, - ЦПД
18:33
Фінн Вулфгард
Зірка "Дивних див" Фінн Вулфгард розповів, що щомісяця робить пожертви Україні через United24
18:20
Трамп проведе перемовини з Путіним лише за умови, якщо той погодиться зустрітися з Зеленським, - New York Post
18:07
Говард Лутнік
США очікують $50 млрд доходів щомісяця від запроваджених мит
18:07
Золотий м'яч
Оголошено імена 30 претендентів на "Золотий м'яч - 2025"
18:06
Ексклюзив
Олег Синютка
Нардеп Синютка прокоментував, чи здатен Трамп змусити Путіна припинити війну в Україні
18:03
OPINION
Чим може закінчитися "дружній ультиматум" Америки?
17:51
СБУ та Нацполіція затримали двох неповнолітніх агентів РФ, які вчинили теракт у Житомирі
17:46
БпАК Chief-1
У липні Міноборони допустило до експлуатації понад 40 нових безпілотних авіаційних комплексів
17:41
трамп путін
Визнання ТОТ російськими на 49 або 99 років та скасування санкцій: польське ЗМІ оприлюднило пропозиції Трампа Путіну для перемир'я в Україні. В ОП відреагували
17:31
Виконавець ролі Супермена Дін Кейн підтримав програму депортації Трампа і став агентом міграційної служби США
17:14
Сергій Кобилаш
Брали участь у здійсненні удару по київській телевежі: російським генералу і полковнику заочно оголосили підозру
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV