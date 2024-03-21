Британія слідом за США висловила сумнів у тому, що російські "кинджали" справді є гіперзвуковими ракетами

Про це пише The Times.

Представляючи у 2018 р. ракету Х-47M2 "Кинджал", Володимир Путін назвав її першою у світі маневруючою гіперзвуковою ракетою. Але її практичне застосування — на війні в Україні — змусило вже другу країну засумніватися не лише в ефективності "Кинджала", а й просто в праві називатися гіперзвуковою ракетою.

За інформацією видання, найбільше західних фахівців непокоять такі ракети наземного, повітряного та морського базування, які розробляє Китай, а не Росія. Китай — єдина країна, яка успішно поставила на озброєння ракети, які відповідають вимогам за швидкістю 5М, сказав представник британської військової розвідки на брифінгу розвитку гіперзвукової зброї, зазначає The Times.

Аналіз застосування "кинджалів" в Україні змусив сумніватися у них і лідерів гіперзвукових перегонів — китайців. Фактично Х-47M2 – "версія тактичної балістичної ракети наземного базування "Іскандер", що лише запускається з літака". "Кинджал" практично не може маневрувати на надзвукових швидкостях, а "його здатність планувати в атмосфері на далеких відстанях не виправдовує очікувань"; його маневреність "не можна порівняти з маневреністю реальної гіперзвукової ракети", - такі оцінки дають експерти у військових журналах, публікації яких схвалюються на рівні Компартії та Національно-визвольної армії КНР.

Хоча Путін стверджував, що "Кинджал" не має аналогів і здатний подолати навіть перспективні системи ПРО, в Україні його навчилися збивати за допомогою розроблених у 1970-х роках. американських систем Patriot Траєкторія, якою він рухається, робить його вразливим для таких систем ППО, підтверджують китайські експерти, вважаючи, що ці ракети не здатні суттєво змінити ситуацію на полі бою.