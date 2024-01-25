Британська розвідка назвала головну проблему Путіна напередодні виборів у РФ

Про це пише міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що протягом останніх місяців у 16 місцях по всій Росії сталися збої в роботі опалення та електроенергії. Ці поломки при температурах нижче нуля є розширенням існуючої проблеми, яка турбує російські міста та села десятиліттями, але, ймовірно, стала гострішою через воєнну політику Росії.

У розвідці наголошують, що Росія завжди віддавала пріоритет військовим витратам на реінвестування в громадську інфраструктуру, особливо після вторгнення в Україну у 2022 році. Натомість багатьом регіональним урядам запропонували взяти на себе тягар проблем і фінансування місцевих добровольчих сил, що, ймовірно, що призвело до зменшення витрат на технічне обслуговування.

Крім того, мобілізація, ймовірно, призвела до нестачі робочої сили у всіх галузях, включаючи кваліфікованих інженерів з опалення та сантехніків.

"Путін попросив міністра надзвичайних ситуацій, Олександра Куренкова, забезпечити постачання опалення та електроенергії мешканцям. Ймовірно, це є ключовою проблемою для Путіна перед майбутніми президентськими виборами в Росії", - вважають у розвідці.