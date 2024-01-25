Британська розвідка назвала головну проблему Путіна напередодні виборів у РФ
Великі витрати на війну в Україні призвели до масових відключень опалення та електрики на території Росії взимку. Це стало головною проблемою президента РФ Володимира Путіна перед майбутніми виборами
Про це пише міністерство оборони Великої Британії.
Зазначається, що протягом останніх місяців у 16 місцях по всій Росії сталися збої в роботі опалення та електроенергії. Ці поломки при температурах нижче нуля є розширенням існуючої проблеми, яка турбує російські міста та села десятиліттями, але, ймовірно, стала гострішою через воєнну політику Росії.
У розвідці наголошують, що Росія завжди віддавала пріоритет військовим витратам на реінвестування в громадську інфраструктуру, особливо після вторгнення в Україну у 2022 році. Натомість багатьом регіональним урядам запропонували взяти на себе тягар проблем і фінансування місцевих добровольчих сил, що, ймовірно, що призвело до зменшення витрат на технічне обслуговування.
Крім того, мобілізація, ймовірно, призвела до нестачі робочої сили у всіх галузях, включаючи кваліфікованих інженерів з опалення та сантехніків.
"Путін попросив міністра надзвичайних ситуацій, Олександра Куренкова, забезпечити постачання опалення та електроенергії мешканцям. Ймовірно, це є ключовою проблемою для Путіна перед майбутніми президентськими виборами в Росії", - вважають у розвідці.
- Вранці 4 січня у Москві спалахнула підстанція, внаслідок чого три райони залишилися без світла та опалення. На вулиці -27 °С, а температура у квартирах падала.
- У російському Новосибірську два райони залишилися без опалення та гарячої води через прорив труби. Тоді температура у місті була -15°C.
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