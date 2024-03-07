Британська розвідка назвала наступну мету РФ на Донеччині
Наступною тактичною ціллю російської армії, ймовірно, буде місто Часів Яр, що на Донеччині. Проте повномасштабний наступ малоймовірний
Про це пише міністерство оборони Великої Британії.
Зазначається, що окупанти не полишають спроб розширити свої позиції навколо Бахмута. РФ просунулася, щоб зайняти східну частину села Іванівське та атакувати українські позиції в Богданівці.
У розвідці припускають, що найближчою тактичною метою Росії може бути захоплення Часів Яру, яке розташоване приблизно в 5 км від лінії фронту.
"Попри деякі поступові тактичні досягнення, дуже малоймовірно, що російські війська зараз зможуть спробувати повномасштабний штурм міста", - вважають у розвідці.
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