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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Британська розвідка назвала наступну мету РФ на Донеччині

Британська розвідка назвала наступну мету РФ на Донеччині

7 березня, 2024 четвер
12:25
Війна з Росією ЗСУ, війна

Наступною тактичною ціллю російської армії, ймовірно, буде місто Часів Яр, що на Донеччині. Проте повномасштабний наступ малоймовірний

Про це пише міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що окупанти не полишають спроб розширити свої позиції навколо Бахмута. РФ просунулася, щоб зайняти східну частину села Іванівське та атакувати українські позиції в Богданівці.

У розвідці припускають, що найближчою тактичною метою Росії може бути захоплення Часів Яру, яке розташоване приблизно в 5 км від лінії фронту.

"Попри деякі поступові тактичні досягнення, дуже малоймовірно, що російські війська зараз зможуть спробувати повномасштабний штурм міста", - вважають у розвідці.

  • Протягом минулої доби на фронті відбулося щонайменше 92 бойових зіткнення. Натомість українські сили відбили атаки ворога на 7 напрямках та знищили 1160 росіян.
  • Reuters пише, що Росія матиме достатні ресурси для ведення війни проти України із нинішньою інтенсивністю, ймовірно, щонайменше два роки.
Теги:
Росія
російська армія
Донеччина
Бахмут
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