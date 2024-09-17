Британська розвідка оцінила, скільки Росія витрачає на виплати для військових, які їдуть в Україну

Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

"Війна в Україні стала дорогою справою для Росії, особливо з точки зору військового персоналу", - кажуть у розвідці.

За їх даними, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні в Україні понад 610 тис. військових вбитими та пораненими. Тактика, заснована на масових хвилях піхоти, вимагала від Росії постійної мобілізації до армії.

﻿﻿Ймовірно, темпи російської мобілізації у 2024 році знизилися порівняно з темпами, досягнутими у 2023 році. Російські посадовці наприкінці 2023 року повідомили, що міністерство оборони РФ здійснює мобілізацію приблизно 1600 осіб на день. Однак, публічно наведені цифри цього року показують, що цей показник становить близько 1000 осіб на день.

"Це змусило Міністерство оборони Росії збільшити одноразові премії у серпні 2024 року, що є дорогою стратегією набору для Росії. За оцінками, виплати військовому персоналу становили близько 8% федеральних витрат у році по червень 2024 року", - йдеться у повідомленні.