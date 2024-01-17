Британська розвідка оцінила, як втрата літака А-50 вплине на боєздатність авіації РФ
Українські сили 14 січня 2024 року уразили ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління Іл-22. Це, ймовірно, обмежить боєздатність російської авіації
Про це пише міністерство оборони Великої Британії.
Зазначається, що ураження розвідувального літака А-50 має важливе значення для України. Ймовірно, тепер Росія буде змушена переглянути обмеження зони польоту своїх літаків.
За словами розвідки, A-50 має вирішальне значення для російського повітряного нагляду над зонами бойових дій.
Військово-повітряні сили Росії, за даними Великої Британії, мають 8 літаків А-50, які, ймовірно, можуть покрити безпосередні оперативні наслідки. Однак збільшення навантаження на інші літаки, що залишилися, у поєднанні з втратою екіпажу, ймовірно, обмежить довгострокову стійкість місії.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і Повітряні сили у понеділок, 15 січня, підтвердили знищення російських літаків А-50 та Іл-22.
- Оперативне командування "Південь" заявило, що за допомогою знищеного російського літака А-50 РФ наводила потужні ракетні удари по Україні, тому його ліквідація може відтермінувати майбутні ракетні атаки.
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