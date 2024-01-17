Британська розвідка оцінила, як втрата літака А-50 вплине на боєздатність авіації РФ

Про це пише міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що ураження розвідувального літака А-50 має важливе значення для України. Ймовірно, тепер Росія буде змушена переглянути обмеження зони польоту своїх літаків.

За словами розвідки, A-50 має вирішальне значення для російського повітряного нагляду над зонами бойових дій.

Військово-повітряні сили Росії, за даними Великої Британії, мають 8 літаків А-50, які, ймовірно, можуть покрити безпосередні оперативні наслідки. Однак збільшення навантаження на інші літаки, що залишилися, у поєднанні з втратою екіпажу, ймовірно, обмежить довгострокову стійкість місії.