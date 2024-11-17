Британська розвідка проаналізувала наступ росіян на Куп'янськ

Про це інформує міністерство оборони Великої Британії.

"Російські війська посилили наступальний тиск на місто Куп'янськ Харківської області на північному сході України", - йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, 13 листопада 2024 року російські війська, ймовірно, намагалися проникнути в Куп'янськ з північного сходу. Український Генеральний штаб повідомив про чотири послідовні хвилі російських атак.

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"На південь від Куп'янська російські війська вийшли до річки Оскіл, розірвавши українські логістичні лінії на східному березі річки. Російське угруповання на південь від Куп'янська поступово розширюється, оскільки Росія намагається посилити тиск на українські сили в цьому районі", - додали у британські розвідці.

Варто зазначити, що цивільне населення Куп'янська та околиць було евакуйовано ще 15 жовтня. За даними місцевої адміністрації, в місті залишилося близько 4 тисяч мешканців з довоєнних 27 тисяч.

У розвідці наголосили, що стратегічне значення Куп'янська як транспортного вузла та логістичного центру підкреслює важливість нинішньої ситуації.