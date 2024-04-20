Британська розвідка проаналізувала збиття стратегічного бомбардувальника РФ Ту-22М3

Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії.

Експерти нагадують, що про збиття одного з бомбардувальників оголосила військова розвідка України, а у мережі поширювалися повідомлення, згідно з якими Ту-22М втратив контроль у повітрі та згодом упав у полі.

﻿﻿Міністерство оборони Росії підтвердило, що бомбардувальник розбився і що пошуково-рятувальна операція триває, але там не визнали збиття.

У розвідці Британії майже впевнені, що повідомлення про застосування ракети С-200 є правдивими і що це була чергова успішна українська атака проти ВПС РФ. За даними експертів, ймовірно, ця система є тією ж самою, що використовувалася для збиття російського А-50У 23 лютого 2024 року.



"﻿﻿Це перший випадок збиття стратегічного бомбардувальника засобами ППО України. Цілком ймовірно, що на сьогодні Росія втратила щонайменше 100 бойових літаків", - підкреслюють у міноборони Британії.