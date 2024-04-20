Британська розвідка проаналізувала збиття стратегічного бомбардувальника РФ Ту-22М3
У розвідці Великої Британії впевнені, що російський стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 був збитий українською ракетою С-200. Тим часом це вже щонайменше сота втрата Росії в авіації
Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії.
Експерти нагадують, що про збиття одного з бомбардувальників оголосила військова розвідка України, а у мережі поширювалися повідомлення, згідно з якими Ту-22М втратив контроль у повітрі та згодом упав у полі.
Міністерство оборони Росії підтвердило, що бомбардувальник розбився і що пошуково-рятувальна операція триває, але там не визнали збиття.
У розвідці Британії майже впевнені, що повідомлення про застосування ракети С-200 є правдивими і що це була чергова успішна українська атака проти ВПС РФ. За даними експертів, ймовірно, ця система є тією ж самою, що використовувалася для збиття російського А-50У 23 лютого 2024 року.
"Це перший випадок збиття стратегічного бомбардувальника засобами ППО України. Цілком ймовірно, що на сьогодні Росія втратила щонайменше 100 бойових літаків", - підкреслюють у міноборони Британії.
- Вранці 19 квітня у Ставропольському краї РФ упав ворожий стратегічний бомбардувальник Ту-22М3, який запускав по Україні ракети Х-22/Х-32. Повітряні сили ЗСУ підтвердили збиття ворожого літака у співпраці з ГУР МО України.
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