Британська розвідка розповіла про іранський БПЛА Mohajer-6, який збирає дані для РФ над Чорним морем

Про це пише міністерство оборони Великої Британії.

Mohajer-6 - безпілотний літальний апарат іранського виробництва, який Росія використовує для спостереження над Чорним морем і Кримом. Він виявляє цілі, а також може скидати керовані боєприпаси.

"Практичний радіус дії обмежений прямою видимістю, щоб підтримувати контроль оператора в реальному часі: приблизно 200 км на висоті 3,5 км. Його можна розширити, передавши іншу наземну станцію керування", - йдеться у повідомленні.

У розвідці припускають, що за допомогою цього БПЛА Росія намагається визначити загрози для російських портів і суден після недавніх успіхів України.

Натомість, за даними розвідників, Україні вдалося знищити один такий БПЛА 23 вересня 2022 року над Чорним морем. Водночас сама Росія, ймовірно, збила власний дрон над Кримом 6 червня 2023 року.