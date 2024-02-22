Британське обладнання потрапляє до РФ і зміцнює російську військову промисловість, - Sky News

Про це повідомляє Sky News.

За даними видання, британський експорт до Киргизстану зріс на понад 1100%.

Аналіз Sky News свідчить, що британські компанії експортують обладнання та машини на сотні мільйонів фунтів і ця продукція майже напевно потрапляє до Росії, підриваючи санкційний режим і зміцнюючи російські військові спроможності.

При цьому потоки британських товарів до самої Росії з початку повномасштабної війни впали на 74% внаслідок санкцій. Більшість товарів, які ще постачають до РФ, - це харчові продукти, медичні та інші гуманітарні товари.

Водночас британський експорт до низки колишніх радянських республік – від Узбекистану до Грузії – безпрецедентно зріс. Так, в експорті до Киргизстану переважає важка техніка та транспортні засоби, які не можна постачати безпосередньо до Росії. Також різко зросли обсяги британського експорту до Вірменії.

За даними видання, ЄС має список із 45 категорій "звичайних товарів високого пріоритету", виявлених у російській зброї на полі бою.

"Аналіз Sky News показує, що британський експорт до чотирьох держав Кавказу та Центральної Азії цих товарів, які, як було задокументовано, використовувалися для вбивства українських громадян, зріс на понад 500% з початку (повномасштабної - ред.) війни", - йдеться у матеріалі.

При цьому найбільшою категорією товарів, які постачають до зазначених кавказьких і центральноазійських країн, були частини літаків, гелікоптерів або безпілотних літальних апаратів.

Видання зазначає, що британські компанії експортували цих товарів на 6 млн фунтів стерлінгів ($7,58 млн).

Інші товари, які постачають із Великої Британії, - це машини для обробки даних, аеронавігаційне обладнання та засоби радіонавігації.