Буданов: Дії ГУР у Чорному морі - це підготовка до серйозної операції в Криму
Начальник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов заявив, що місії бойових підрозділів у Чорному морі свідчать про підготовку серйозної операції у тимчасово окупованому Криму
Про це він розповів у документальному фільмі "Війна за море: від Дніпра до Криму", прем'єра якого відбулася 10 березня в ефірі телемарафону.
"Це все - підготовчі заходи до серйозної операції в Криму. Це перевірка правильності наших тверджень про шляхи підходу і відходу звідти. Крім того, це гарне послання для населення, яке живе в окупації вже 10 років. Багато хто з них вірить у те, що їх забули", - сказав Буданов.
Воїни ГУР які брали участь у плануванні та реалізації бойових місій, повʼязаних одним стратегічним задумом, також розповіли деталі війни за море у 2022-2023 роках.
Зазначається, що влітку 2023 року бійці спецпідрозділу "Шаман" скористались неуважністю окупантів і переправились на лівий берег Дніпра у Херсонській області.
"Ми зрозуміли, що противник не досить обізнаний в обстановці. Здійснили на човнах захід на територію противника у міжпозиційний простір, висадилися, відразу відбулося декілька інтенсивних зіткнень зі спостережними постами противника. Деякі спостережні пости були майже у повному складі знищені або взяті у полон", - описав перші кроки створення лівобережного плацдарму командир спецпідрозділу з позивним "Шаман".
У липні 2023 року бійці спецпідрозділу "Тимура" повернули під контроль держави нафтогазовидобувну платформу "Україна", а згодом брали участь у кримській операції "Пробудження сили".
"У ворога не буде панування у морі ніколи, що б вони там собі не придумували. Це наше Чорне море, це наші "вишки", наш Крим, наш Зміїний острів", - заявив командир спецпідрозділу ГУР МОУ.
Крім того, зазначається, що знищення кораблів ворожого флоту - це зона відповідальності спецпідрозділу Group 13. Командир підрозділу з позивним "Тринадцятий" наголосив, що кожна подібна місія вимагає ретельної підготовки.
"Ми розуміємо як треба маневрувати, під яким кутом заходити, з якої сторони. Ми оцінюємо дуже багато факторів перед тим, як атакувати. І після цього вже починається пошук цілі. Після виявлення, коли борти виходять на вигідну позицію, здійснюється одночасна атака всіма бортами", - пояснив військовий.
- Нагадаємо, уночі 5 березня українські військові за допомогою морських дронів знищили патрульний корабель воєнно-морського флоту РФ "Сергій Котов" у тимчасово окупованому Криму. Серед екіпажу є загиблі та поранені.
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