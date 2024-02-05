Буданов закликав Канаду передати Україні списані ракети CRV7
Очільник Головного управління розвідки Міноборони України закликав Канаду передати Україні списані ракети CRV7, зазначивши, що для обох сторін це буде виграшна ситуація
Про це він заявив в інтерв’ю Global News.
Буданов зазначив, що передача Україні списаних ракет CRV7, які зберігаються на складі боєприпасів у Дандурні у кількості понад 83 тис. одиниць й очікують утилізації, допомогла б Україні відбиватися від російських військ і заощадило б канадським платникам податків витрати на їх знищення.
"Ми сподіваємося, що це буде виграшна ситуація", - сказав він.
Буданов сказав, що CRV7 використовуватимуться як в українських ударних вертольотах, так і в наземних пускових установках для ураження російських танків і артилерії. За його словами, Україна обговорювала це питання з Канадою, але все ще очікує на рішення.
Канадські офіційні особи заявили, що розглядають запит, але попередили, що ракетам вже декілька десятиліть, і вони могли стати нестабільними, що створює небезпеку під час використання й транспортування.
Україна готова взяти на себе ризики, бо звикла працювати зі старими боєприпасами, такими як CRV7.
"Ми не хвилюємося", - прокоментував Буданов.
Ті ракети, які більше не функціонують, будуть розібрані на запчастини для виробництва українських безпілотників.
"Техніки нам потрібно дуже багато, і боєприпасів, і артилерійських боєприпасів - дуже багато видів техніки", - підкреслив очільник української розвідки.
Проте канадський військовий представник, окрім занепокоєння щодо того, чи можна ракети безпечно транспортувати небом, передача їх Україні означатиме розірвання контракту з приватною компанією з утилізації, яка вже будує спеціальний об’єкт для цієї роботи.
Експерти, опитані Global News, заявили, що ракетне паливо має обмежений термін придатності й може стати неякісним через стільки років.
Але оскільки CRV7 використовують тверде паливо, вони можуть бути безпечними за умови, що вони зберігалися належним чином і не піддавалися впливу вологи чи забруднення.
Відповідаючи на запитання, чи стурбований він тим, що союзники України через два роки війни втрачають інтерес до конфлікту, Буданов сказав: "Це не телешоу, цікавитися чи ні. Це війна".
- Канада може передати Україні ракети класу "повітря-земля" CRV7, які вона планувала утилізувати.
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