Буданов закликав Канаду передати Україні списані ракети CRV7

Про це він заявив в інтерв’ю Global News.

Буданов зазначив, що передача Україні списаних ракет CRV7, які зберігаються на складі боєприпасів у Дандурні у кількості понад 83 тис. одиниць й очікують утилізації, допомогла б Україні відбиватися від російських військ і заощадило б канадським платникам податків витрати на їх знищення.

"Ми сподіваємося, що це буде виграшна ситуація", - сказав він.

Буданов сказав, що CRV7 використовуватимуться як в українських ударних вертольотах, так і в наземних пускових установках для ураження російських танків і артилерії. За його словами, Україна обговорювала це питання з Канадою, але все ще очікує на рішення.

Канадські офіційні особи заявили, що розглядають запит, але попередили, що ракетам вже декілька десятиліть, і вони могли стати нестабільними, що створює небезпеку під час використання й транспортування.

Україна готова взяти на себе ризики, бо звикла працювати зі старими боєприпасами, такими як CRV7.

"Ми не хвилюємося", - прокоментував Буданов.

Ті ракети, які більше не функціонують, будуть розібрані на запчастини для виробництва українських безпілотників.

"Техніки нам потрібно дуже багато, і боєприпасів, і артилерійських боєприпасів - дуже багато видів техніки", - підкреслив очільник української розвідки.

Проте канадський військовий представник, окрім занепокоєння щодо того, чи можна ракети безпечно транспортувати небом, передача їх Україні означатиме розірвання контракту з приватною компанією з утилізації, яка вже будує спеціальний об’єкт для цієї роботи.

Експерти, опитані Global News, заявили, що ракетне паливо має обмежений термін придатності й може стати неякісним через стільки років.

Але оскільки CRV7 використовують тверде паливо, вони можуть бути безпечними за умови, що вони зберігалися належним чином і не піддавалися впливу вологи чи забруднення.

Відповідаючи на запитання, чи стурбований він тим, що союзники України через два роки війни втрачають інтерес до конфлікту, Буданов сказав: "Це не телешоу, цікавитися чи ні. Це війна".