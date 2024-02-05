Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Буданов закликав Канаду передати Україні списані ракети CRV7

Буданов закликав Канаду передати Україні списані ракети CRV7

5 лютого, 2024 понедiлок
23:18
Війна з Росією Кирило Буданов

Очільник Головного управління розвідки Міноборони України закликав Канаду передати Україні списані ракети CRV7, зазначивши, що для обох сторін це буде виграшна ситуація

Про це він заявив в інтерв’ю Global News.

Буданов зазначив, що передача Україні списаних ракет CRV7, які зберігаються на складі боєприпасів у Дандурні у кількості понад 83 тис. одиниць й очікують утилізації, допомогла б Україні відбиватися від російських військ і заощадило б канадським платникам податків витрати на їх знищення.

"Ми сподіваємося, що це буде виграшна ситуація", - сказав він.

Буданов сказав, що CRV7 використовуватимуться як в українських ударних вертольотах, так і в наземних пускових установках для ураження російських танків і артилерії. За його словами, Україна обговорювала це питання з Канадою, але все ще очікує на рішення.

Канадські офіційні особи заявили, що розглядають запит, але попередили, що ракетам вже декілька десятиліть, і вони могли стати нестабільними, що створює небезпеку під час використання й транспортування.

Україна готова взяти на себе ризики, бо звикла працювати зі старими боєприпасами, такими як CRV7.

"Ми не хвилюємося", - прокоментував Буданов.

Ті ракети, які більше не функціонують, будуть розібрані на запчастини для виробництва українських безпілотників.

"Техніки нам потрібно дуже багато, і боєприпасів, і артилерійських боєприпасів - дуже багато видів техніки", - підкреслив очільник української розвідки.

Проте канадський військовий представник, окрім занепокоєння щодо того, чи можна ракети безпечно транспортувати небом, передача їх Україні означатиме розірвання контракту з приватною компанією з утилізації, яка вже будує спеціальний об’єкт для цієї роботи.

Експерти, опитані Global News, заявили, що ракетне паливо має обмежений термін придатності й може стати неякісним через стільки років.

Але оскільки CRV7 використовують тверде паливо, вони можуть бути безпечними за умови, що вони зберігалися належним чином і не піддавалися впливу вологи чи забруднення.

Відповідаючи на запитання, чи стурбований він тим, що союзники України через два роки війни втрачають інтерес до конфлікту, Буданов сказав: "Це не телешоу, цікавитися чи ні. Це війна".

  • Канада може передати Україні ракети класу "повітря-земля" CRV7, які вона планувала утилізувати.
Теги:
Світ
Україна
зброя
Канада
ГУР
Військові новини
допомога Україні
зброя для України
Кирило Буданов
Світ про Україну
Читайте також:
ЗСУ, мобілізація
5 лютого, 2024 понедiлок
Комітет ВР визнав оновлений законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики
Мобілізація, повістки
5 лютого, 2024 понедiлок
Законопроєкт про мобілізацію: бізнес просить ВРУ доопрацювати документ, аби не паралізувати економіку
окупанти орки танк рф
4 лютого, 2024 неділя
Forbes: 500 танків для наступу на Харківщині - РФ планує захопити Куп'янськ до березня 2024 року
Київ
+2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.46
    Купівля 37.46
    Продаж 38.05
  • EUR
    Купівля 40.57
    Продаж 41.46
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
6 лютого
00:06
Майкл Джейстон
Помер актор Майкл Джейстон, відомий за роллю в британському серіалі "Доктор Хто"
2024, понедiлок
5 лютого
23:24
коронавірус
Науковці виявили, що неврологічні пошкодження спричиняють не вірусні інфекції, а імунна відповідь на них організму
22:53
Музей Шухевича у Львові, розбір завалів
Кількість пошкоджених унаслідок агресії РФ об’єктів культурної інфраструктури зросла до 1938
22:46
OPINION
програма Княжицький. Політика
Новини з Польщі, які засліпило Євробачення 2024
22:37
Ексклюзив
Валерій Залужний
Маневри навколо звільнення Залужного можуть мати для влади протилежні наслідки, - політолог
22:24
Віктор Пінчук
Пінчук вийшов із власників радіогрупи Tavr Media, - Forbes
22:22
Ексклюзив
Валерій Залужний
"Україна втратить сильного мотиватора": британський полковник Грант про ймовірну відставку Залужного
22:04
Оновлено
Мі-8 ВКС РФ
Зниклий у РФ гелікоптер МНС потонув у озері. Рятувальники знайшли тіло
22:03
ФСБ
ФСБ Росії заявила, нібито запобігла теракту "на замовлення СБУ" щодо одного з так званих керівників Криму
21:54
У Bihus.Info заявили, що стеження за ними організував департамент нацдержавності СБУ. Спецслужба відреагувала
21:46
Оновлено
Володимир Зеленський
Головні питання - посилення ППО та зміцнення систем РЕБ: Зеленський провів наради в Кропивницькому, Дніпрі й Черкасах
21:39
Ексклюзив
Валерій Залужний
Охочих зайняти місце Залужного сьогодні небагато, - полковник СБУ Костенко
21:23
Ексклюзив
"Без шансів для Росії": британський полковник Грант спрогнозував, скільки може тривати війна НАТО з РФ
21:16
ВАКС відправив директора "Львівського арсеналу" під домашній арешт
20:59
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
ЗСУ відбивають бажання противника просуватися на Авдіївському напрямку. Колонка Сергія Згурця
20:49
Ексклюзив
Володимир Зеленський
Деякі рекомендації Зеленського під час воєнної кампанії можуть стати предметом судового розгляду, - військовослужбовець Омелян
20:34
король Чарльз III
У короля Чарльза ІІІ виявили рак
20:34
Оновлено
Юлія Лапутіна
"Це питання виключно менеджменту": Зеленський прокоментував заяву Лапутіної про відставку з посади очільниці Мінветеранів
20:07
фейкові новини
"Британський експерт заявив про катастрофу в ЗСУ на фронті": SPRAVDI викрив новий фейк роспропаганди
20:04
OPINION
Євген Дикий
Казочка про справедливу країну
20:02
Дональд Трамп
"Проголосує лише дурень": Трамп розкритикував угоду про кордон, яка передбачає додаткове фінансування для України
20:00
Ріші Сунак
Сунак заявив, що Британія зможе захиститися в разі нападу РФ
19:57
Ексклюзив
Євробачення
Збій у "Дії" під час Нацвідбору "Євробачення" - непрофесіоналізм, додаток небезпечний для українців, - експерт з питань кібербезпеки Корсун
19:39
Шахтар
"Шахтар" створює футбольну команду для людей з ампутаціями
19:30
3 окрема штурмова бригада, ЗСУ
Протягом доби на фронті відбулося 105 боєзіткнень. На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 38 ворожих атак
19:28
Новини Львова
На Запоріжжі планують відновити очне навчання у школах, - Федоров
19:21
Оновлено
санкції проти Росії
У 13-му пакеті санкцій від ЄС проти РФ не буде нових заборон на імпорт російських товарів, - Reuters
19:15
Ексклюзив
суд ООН
Суд ООН поставив під ризик права людини на окупованих територіях України, - юристка RCHR Рашевська
19:14
Росіяни обстріляли з РСЗВ Ворожбу на Сумщині: загинув чоловік, ще двоє людей поранені
19:05
OPINION
Ірина Федорів
"Вода України". Хто хоче монополізувати водні ресурси держави?
19:01
На Миколаївщині військовий хотів продати автомобілі, які волонтери надали ЗСУ: ДБР затримало чоловіка
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 712 дня війни: Росія програла битву за Чорне море, а Нідерланди передадуть Україні додаткові F-16
18:52
ДТП
У Британії українська біженка загинула під колесами автомобіля
18:48
російська школа
Окупанти на ТОТ Луганщини просять відрядити до них із РФ вчителів історії та російської мови і літератури, - Спротив
18:32
Ексклюзив
Колишній керівник департаменту військово-технічної політики Міноборони Олександр Лієв проходить детектор брехні
Підозрюваний у справі про розкрадання на закупівлі снарядів для ЗСУ Лієв публічно пройшов детектор брехні
18:29
Оновлено
Херсон
Війська РФ вдарили по Херсону: є загиблі та поранений
18:24
Саміт ЄС, Жозеп Боррель
Боррель анонсував візит в Україну
18:24
Prozorro
Держоператор тилу оголосив про перші закупівлі харчування для ЗСУ за новою моделлю
18:22
Ексклюзив
тривожні кнопки у школах
У 47 навчальних закладах Волині, які розташовані на кордоні з Білоруссю, стартував проєкт "Офіцери служби освітньої безпеки" - речниця Нацполіції Волині
18:21
На фото: Джейкоб Елорді
Зірку "Прісцилли" та "Ейфорії" Джейкоба Елорді звинуватили у нападі на журналіста
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV