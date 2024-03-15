Буде ще більше нашої зброї, снарядів, наших дронів, наших систем РЕБ, - Зеленський анонсував підсилення для ЗСУ
Президент Володимир Зеленський розповів, що в українських військових з'явиться ще більше зброї, снарядів, дронів та систем РЕБ вітчизняного виробництва
Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні за 14 березня.
"Сьогодні я мав нагоду подякувати працівникам нашого оборонного комплексу – людям, які присвятили своє життя українській силі. Які роблять нашу зброю, що проявляє себе на фронті, на морі, в ударах з повітря по російській системі війни. Дякую за українські снаряди, гармати, за дрони, за наші ракети, за наші системи РЕБ – за все те, що допомагає нашим воїнам битись і береже життя Україні та українців", - заявив президент України.
За словами Зеленського, в ЗСУ з'явиться ще більше зброї вітчизняного виробництва.
"Буде ще більше нашої зброї, снарядів, наших дронів, наших систем РЕБ. Я сьогодні зустрічався з працівниками одного з таких підприємств – оборонних. Офіційно про таке не говоримо. Зараз, у час війни, не можемо відкрито показувати все, що ми можемо дійсно. Після війни, звичайно, будемо висловлювати нашу вдячність відкрито. Це люди, які знайшли спосіб, як нашій державі посилитись. Суттєво. І з кожним днем ми накопичуємо все більше цієї сили. Такої потрібної сили – такої далекобійної нашої сили", - наголосив Володимир Зеленський.
- Президент України Володимир Зеленський у четвер, 14 березня, провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.
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