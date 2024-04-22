Часів Яр надійно захищений, однак спроби ворога захопити місто досить потужні, - заступник командира батальйону ударних БпАК Маляревич

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Часів Яр надійно захищений, однак спроби ворога захопити місто досить потужні. Окупанти рухаються і з боку Богданівки, і фронтально з боку Хромового, і з Іванівського. Іванівське ще частково під контролем ЗСУ. Під Богданівкою теж наші оборонці достатньо потужно тримаються. По центру росіяни трошки добігли до місця, де канал переходить в труби (канал Сіверський Донець-Донбас має відрізки, де вода йде в труби – ред.), і намагаються там закріпитися, але всі, хто туди добігають, знищуються. Ця територія зараз є дуже такою сірою зоною", - прокоментував заступник командира батальйону ударних БпАК.

За його словами, противник застосовує всі наявні сили та засоби, а це й авіабомбардування, і цілодобові артилерійські обстріли. З нашого боку теж відповідаємо, оскільки є набої, тому робиться все прицільніше.

"Також ворогом застосовуються дрони, піхотні підрозділи за підтримки техніки. Бувають йдуть просто піхотні підрозділи. Наприклад, декілька днів тому вночі двоє окупантів щось копалися у цій сірій зоні. Скинули їм одну бомбу, другу, а вони продовжували копатися. Може вони були під якимись психотропними засобами? Бо я не знаю, як жива людина після того, могла не сховатися", - зауважив Олесь Маляревич.