Часів Яр ще не окупований і Покровськ не в оточенні, - військовий блогер Місюра
У Часовому Яру на Донеччині ситуація важка, але він ще не окупований, значну частину міста контролюють Збройні сили України
Про це розповів військовий блогер Сергій Місюра в етері Еспресо.
"Одразу хочу сказати, як ми вже заговорили про іноземних фахівців, не будемо називати деталей, які кажуть чи про оточення, чи про охоплення Часового Яру, Покровська і решти. Тут все діло в масштабі. Просто навіть, якщо ви карту Deep State чи Google Maps відкриєте і подивитись, де знаходиться Костянтинівка, де знаходиться Часів Яр, де знаходиться Торецьк. Якщо ви збільшите масштаб, тобто ви більш крупнішими будете бачити ці населені пункти, ви зрозумієте, які відстані від Костянтинівки до Часового Яру, яка частина Часового Яру окупована, яка залишається за нами. Він доволі подовгуватий, це якраз та довга частина, що залишається за нами", - сказав він.
Сергій Місюра зауважив, що не впевнений, як довго можна буде говорити, що Часів Яр не буде окупований, тому що там стоїть 24-та бригада і багато ще суміжних підрозділів, хто їм допомагає.
"І факт в тому, що вони, оці іноземні оглядачі, які просто як по масштабу дивляться. Якщо сильно зменшити, то буде видно, що от навколо Покровська якесь напівкільце. Якщо збільшити масштаб, просто я там ці всі дороги знаю, я там всюди постійно був, я розумію, де який населений пункт, де Покровськ, де Часів Яр, де Костянтинівка, що в Часовому Яру. Тобто коли ти ніжками, як я там був, і я розумію масштаб, де це все знаходиться, і можна говорити про напівоточення чи оточення, то ти розумієш, що це все далеко не так. Але якщо іноземні оглядачі просто зі збільшеного масштабу дивлячись, то дійсно, так, і з такого масштабу може здатися, що Покровськ знаходиться в напівоточенні чи оточенні. В реальності це не напівоточення, не оточення, і Часів Яр дотепер не окупований повністю, 24-та бригада там стоїть уже доволі давно, і вони стоять, це так звана маневрена оборона. Тому говорити про напівоточення чи оточення і про те, що відбувається в Часовому Яру, там дійсно складно, але Часів Яр ще не окупований і Покровськ не в оточенні", - зазначив військовий блогер.
- Станом на п'ятницю, 1 серпня, російська армія мала територіальні успіхи на Донеччині. Окупанти просунулись у Часовому Яру, Торецьку, Зеленому Гаю, поблизу Олексіївки та Андріївки-Клевцевого.
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