Через атаки РФ на Донеччині 17 грудня загинула людина, восьмеро зазнали поранень
Протягом минулої доби, 17 грудня, внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинула людина, ще 8 дістали поранення
Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
За його словами, 17 грудня через ворожі обстріли в Покровську загинула людина. Також 8 людей в області за добу дістали поранення.
"Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи", – додав Філашкін.
- У понеділок, 16 грудня, в Покровську Донецької області внаслідок обстрілів російської армії загинула людина.
- Актуальне
- Важливе