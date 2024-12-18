Через атаки РФ на Донеччині 17 грудня загинула людина, восьмеро зазнали поранень

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, 17 грудня через ворожі обстріли в Покровську загинула людина. Також 8 людей в області за добу дістали поранення.

"Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи", – додав Філашкін.