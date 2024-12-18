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Через атаки РФ на Донеччині 17 грудня загинула людина, восьмеро зазнали поранень

Юлія Лаврук
18 грудня, 2024 середа
09:31
Війна з Росією Донецька область, стела

Протягом минулої доби, 17 грудня, внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинула людина, ще 8 дістали поранення

Зміст

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, 17 грудня через ворожі обстріли в Покровську загинула людина. Також 8 людей в області за добу дістали поранення.

"Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи", – додав Філашкін.

  • У понеділок, 16 грудня, в Покровську Донецької області внаслідок обстрілів російської армії загинула людина.
Теги:
Новини
Україна
російська армія
Донеччина
окупанти
Покровськ
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