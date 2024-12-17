У Покровську через ворожі атаки 16 грудня загинула людина
У понеділок, 16 грудня, в Покровську Донецької області внаслідок обстрілів російської армії загинула людина
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"За 16 грудня росіяни вбили 1 жителя Донеччини – у Покровську", – написав Філашкін.
Він зазначив, що загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.
- Британська розвідка проаналізувала просування російських військ на півдні від Покровська, важливого логістичного центру в Донецькій області.
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