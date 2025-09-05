Через небезпеку знищення: РФ менше використовує важку техніку, а більше дрони та РЕБ, - речник Нацгвардії

Про це повідомляє Укрінформ.

Як зауважив речник Нацгвардії Руслан Музичук, влітку втрати противника у бронетехніці відносно невеликі у порівнянні із зимовим і весняним періодом.

"Якщо в серпні ворог втратив 110 бойових броньованих машин, то у січні-квітні ця кількість була близько 600. Це пов’язано насамперед із використанням дронів. Противник розуміє, що живучість техніки під час штурмів досить коротка, тому більше застосовує групи піхоти та автомобільну техніку. Кількість автомобільної техніки стабільно висока. Влітку Сили оборони знищували в середньому понад 3 тис. одиниць автомобільної техніки. Наразі це один із головних маневрених засобів - тобто швидка, мобільна, малогабаритна техніка, як-то багі та мотоцикли", - зазначив Музичук.

Він зауважив, що і Україна, і Росія збільшили використання дронів та їхніх нових зразків.

"Збільшується кількість дронів і тактика їхнього застосування. І не тільки у противника, але й з нашого боку вона змінюється й нарощується. З’являються також системи радіоелектронної розвідки та боротьби, які дають значний вплив на полі бою. Враховуючи, що з’являється все більша кількість дронів нового типу, це впливає на кількість піхотних штурмів і побудову бойових порядків оборони. Лише з початку цього року кількість дронів, яку використовують підрозділи Нацгвардії, зросла втричі. Це різні зразки, починаючи від FPV, закінчуючи дронами, які ведуть аеророзвідку чи несуть бойове навантаження", - уточнив Музичук.