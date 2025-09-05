Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Через небезпеку знищення: РФ менше використовує важку техніку, а більше дрони та РЕБ, - речник Нацгвардії

Через небезпеку знищення: РФ менше використовує важку техніку, а більше дрони та РЕБ, - речник Нацгвардії

Дар'я Тарасова
5 вересня, 2025 п'ятниця
14:46
Війна з Росією російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор

Злочинна армія Росії зменшила використання важкої техніки через небезпеку її знищення. Натомість збільшилося застосування легкої автомобільної техніки, дронів і засобів РЕБ

Зміст

Про це повідомляє Укрінформ.

Як зауважив речник Нацгвардії Руслан Музичук, влітку втрати противника у бронетехніці відносно невеликі у порівнянні із зимовим і весняним періодом.

"Якщо в серпні ворог втратив 110 бойових броньованих машин, то у січні-квітні ця кількість була близько 600. Це пов’язано насамперед із використанням дронів. Противник розуміє, що живучість техніки під час штурмів досить коротка, тому більше застосовує групи піхоти та автомобільну техніку. Кількість автомобільної техніки стабільно висока. Влітку Сили оборони знищували в середньому понад 3 тис. одиниць автомобільної техніки. Наразі це один із головних маневрених засобів - тобто швидка, мобільна, малогабаритна техніка, як-то багі та мотоцикли", - зазначив Музичук.

Він зауважив, що і Україна, і Росія збільшили використання дронів та їхніх нових зразків.

"Збільшується кількість дронів і тактика їхнього застосування. І не тільки у противника, але й з нашого боку вона змінюється й нарощується. З’являються також системи радіоелектронної розвідки та боротьби, які дають значний вплив на полі бою. Враховуючи, що з’являється все більша кількість дронів нового типу, це впливає на кількість піхотних штурмів і побудову бойових порядків оборони. Лише з початку цього року кількість дронів, яку використовують підрозділи Нацгвардії, зросла втричі. Це різні зразки, починаючи від FPV, закінчуючи дронами, які ведуть аеророзвідку чи несуть бойове навантаження", - уточнив Музичук.

  • За добу 4 вересня на російсько-українському фронті зафіксували 172 бойових зіткнення. На Покровському Сили оборони зупинили 47 штурмів ворожої армії.

 

Теги:
Новини
Росія
зброя
російська армія
Нацгвардiя
безпілотник
Читайте також:
на фото Верховна Рада України
Автор Ольга Бабишена
4 вересня, 2025 четвер
ВР у першому читанні підтримала законопроєкт про повернення відповідальності за СЗЧ. Нардеп Федієнко прокоментував
Кім Чен Ин і його дочка Кім Джу Е
Автор Юрій Мартинович
4 вересня, 2025 четвер
Міжнародний дебют доньки Кім Чен Ина: чи буде наступним лідером КНДР жінка
Василь Стус
Автор Юрій Мартинович
4 вересня, 2025 четвер
"Долі не обирають…": 40 років з дня загибелі у радянському карцері видатного Василя Стуса
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
5 вересня
16:36
Зеленський
Зеленський та Фіцо зустрілися в Ужгороді: обговорили санкції проти РФ та економічні питання, які турбують Словаччину
16:20
Василь Малюк
Росіяни після спецоперації "Павутина" перемістили вцілілі літаки в Амурську область, - Малюк
16:03
OPINION
Пастка доброго життя під час війни затягує. Але це небезпечно
16:01
Антоніу Кошта
Європейська команда прямує до Вашингтона, де зі США працюватиме над санкціями проти РФ, - Кошта
15:46
Ексклюзив
Віталій Портников
Портников сказав, за якої умови можна завершити російсько-українську війну
15:40
"Ми повинні вирішувати, що нам вигідніше": в Індії заявили, що продовжуватимуть купляти нафту РФ попри мита Трампа
15:34
PR
Домашній тест не замінить лабораторну діагностику COVID-19: роз’яснення від мережі CSD LAB
15:13
Ексклюзив
Георгій Тихий
"Наглості немає меж": речник МЗС України назвав абсурдом гарантії безпеки для Росії
15:12
газогін "Сила Сибіру"
Будівництво "Сили Сибіру - 2" оцінюється у $25 млрд, Пекін відмовився інвестувати, - розвідка
14:32
США Україна
Скільки американських підприємств зареєстрували в Україні від початку війни та яка країна випередила США та Польщу за відкриттям бізнесу
14:29
Огляд
Мати Тереза
Давала прихисток нужденним, але змушувала страждати від болю: 5 вересня вшановують лавреатку Нобелівської премії миру матір Терезу
14:13
На фестивалі Burning Man знайшли вбитого чоловіка. Ним виявився росіянин
14:00
OPINION
Китай може і далі сам себе розважати різними самітами
13:36
Дональд Трамп
Трамп: Схоже ми втратили Індію та Росію на користь Китаю
13:24
Усі фільми саги "Сутінки" протягом тижня безкоштовно транслюватимуть на YouTube
13:20
Дарт Вейдер
Світловий меч Дарта Вейдера із "Зоряних війн" продали на аукціоні за понад $3,6 млн
13:14
Росіяни просунулися на Дніпровщині та Харківщині, - DeepState
12:43
Володимир Зеленський
Готуємо силу – на землі, у повітрі та на морі: Зеленський повідомив про розбудову системи безпеки
12:36
OPINION
Без світла та тепла. Чи не стане Словаччина помічником Росії у гібридних війнах проти України?
12:36
OPINION
Як Державний оператор тилу перетворив закупівлю для поранених на імітацію турботи
12:26
Ексклюзив
Александер Чеферін
Президент УЄФА не приховує проросійської позиції: Андріюк про спроби повернути збірну РФ до міжнародних змагань
12:15
На Херсонщині російський дрон вбив очільника обласної асоціації фермерів
12:13
У Запоріжжі затримали агента РФ, який готував ворожі обстріли по енергетичній інфраструктурі України
12:00
OPINION
Як головний міжнародний терорист намагається "валити з хворої голови на здорову"
11:47
спека
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода на вихідних
11:37
Володимир Путін
Заяви Путіна підтвердили, що він відкидає пропозиції про мир, це лише спроба тягнути час, - ЦПД
11:23
Завдано збитків на понад 15,6 млн грн: керівниці одеського аеропорту повідомили про підозру
11:04
Огляд
світ, міжнародний огляд
Іноземні війська і ракети великої дальності для України від Коаліції охочих, Путін зосередив 100 тис. військових на сході України для нового масштабного наступу. Акценти світових ЗМІ 5 вересня
11:03
Енергетика, споживання електроенергії
Споживання електроенергії відповідає сезону: ситуація в енергосистемі 5 вересня
11:00
Оксен Лісовий
МОН веде перемовини з Мінфіном щодо підвищення зарплат для освітян
10:44
Володимир Зеленський
Путін вдає, наче йому й не потрібен мир, - Зеленський після розмови з Рютте
10:42
США, Південна Корея
США, Південна Корея та Японія проведуть спільні військові навчання
10:38
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 5 вересня: скільки коштують долар та євро у банках
10:29
Ексклюзив
Волгоградський НПЗ
Наші дрони вже навчилися обходити систему російської ППО: експерт з авіації про удари по ворожих НПЗ
10:22
У Києві СБУ затримала колишнього топподатківця, який організував "конвертцентр" з обігом у 1,5 млрд грн
10:00
OPINION
Про китайський військовий парад
09:28
Оновлено
Зеленський, путін
Путін пообіцяв Зеленському "100% безпеку" під час зустрічі в Москві
09:26
Ексклюзив
ЗСУ
Осінній наступ росіян буде ще менш вдалим, ніж літній, але зросте кількість атак на міста, - командир 423-го ОББС "Скіфські грифони"
09:24
Дональд Трамп
Трамп хоче скасувати правила, що зобов’язували авіакомпанії відшкодовувати пасажирам затримки рейсів
09:23
ЗСУ, ППО
Сили ППО знешкодили 121 з 157 БПЛА під час нічної атаки РФ
Більше новин
