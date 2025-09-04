Від початку доби на фронті відбулося 129 боїв: найактивніше ворог атакує на Покровському напрямку

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у своєму зведенні станом на 22:00.

Від початку доби ворог завдав два ракетні та 53 авіаудари, застосувавши три ракети та 80 керованих авіабомб. Також противник залучив для ураження 1931 дрон-камікадзе та здійснив 3427 обстрілів позицій ЗСУ й населених пунктів.

Ситуація на основних напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили чотири атаки росіян. Також противник завдав 14 авіаційних ударів, загалом скинув 30 керованих авіаційних бомб та здійснив 175 артилерійських обстрілів, зокрема 10 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили 4 атаки противника в районі населеного пункту Вовчанськ, ще три бої тривають.

На Куп’янському напрямку відбулося пʼять атак загарбників у районах населених пунктів Степова Новоселівка, Борівська Андріївка та в напрямках Петропавлівки й Новоплатонівки. Точиться бій.

На Лиманському напрямку ворог 15 разів атакував поблизу населених пунктів Греківка, Карпівка, Колодязі, Торське, Новомихайлівка та в напрямках Нового Миру, Шандриголового. Вісім боїв тривають дотепер.

На Сіверському напрямку відбулося 16 боєзіткнень поблизу Григорівки, Серебрянки та в бік Ямполя, Дронівки, Сіверська й Виїмки. Ще 7 бойових зіткнень продовжуються.

На Краматорському напрямку було зафіксовано пʼять ворожих атак в бік Бондарного та Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак в районах населених пунктів Щербинівка, Плещіївка, Клебан-Бик, Русин Яр та Полтавка.

На Покровському напрямку зафіксовано 28 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Кучерів Яр, Рубіжне, Никанорівка, Сухий Яр, Звірове, Миролюбівка, Новоекономічне, Промінь, Покровськ, Удачне, Молодецьке, Дачне та в напрямку Новопавлівки. Три бої тривають.

Сьогодні на цьому напрямку українські захисники ліквідували 144 російських військових, з яких 92 — безповоротно. Також знищено один танк, 30 безпілотників, 15 одиниць автотехніки, одну одиницю спецтехніки. Уражено чотири артсистеми, пункт управління БПЛА та ще п’ять одиниць техніки ворога.

На Новопавлівському напрямку противник здійснив 20 атак в районах населених пунктів Філія, Січневе, Комишуваха, Воскресенка, Маліївка, Темирівка та Ольгівське. Шість боїв продовжуються дотепер.

На Гуляйпільському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Білогір’я.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив дві спроби прорвати оборону наших захисників в районі Кам’янського. Авіаційного удару зазнав Степногірськ.

На Придніпровському напрямку окупаційні війська здійснили дві штурмові дії. Ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Козацьке.