Через нестачу боєприпасів ЗСУ можуть лише тримати оборону, - військовий експерт Коваленко

Про це він заявив у етері Еспресо



"Збройні Сили України не зможуть звільняти тимчасово окуповані території України без достатньої кількості боєприпасів. Це очевидно. За нестачі боєприпасів ЗСУ можуть лише тримати оборону по всій лінії фронту. До того ж за такого сценарію ми повинні розуміти, що змушені будемо поступатись деякими позиціями на окремих напрямках", - пояснив Коваленко.



Експерт зауважив, що така ситуація триватиме поки партнери не почнуть постачати необхідну кількість боєприпасів



"Мова йде не про критичні територіальні втрати, але й про розширення звільнених територій не йтиметься. Це потрібно визнавати. Така ситуація буде домінувати на полі бою до того часу, поки наші партнери не відновлять той обсяг відповідної номенклатури, яка необхідна нам для перемоги та деокупації всіх територій", - додав він.

31 січня високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що у 2024 році Україна отримає від країн ЄС щонайменше €21 млрд військової допомоги.

31 січня стало відомо, що через затримки у виробництві європейські партнери не встигнуть до першого березня передати Україні 1 млн боєприпасів, як обіцяли раніше.

Міністр оборони України Рустем Умєров написав своїм колегам із ЄС та попередив про критичну нестачу артилерійських снарядів