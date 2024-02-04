Через нестачу боєприпасів ЗСУ можуть лише тримати оборону, - військовий експерт Коваленко
Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів, що ЗСУ змушені будуть лише тримати оборону по всій лінії фронту, якщо не матимуть достатньої кількості боєприпасів
Про це він заявив у етері Еспресо
"Збройні Сили України не зможуть звільняти тимчасово окуповані території України без достатньої кількості боєприпасів. Це очевидно. За нестачі боєприпасів ЗСУ можуть лише тримати оборону по всій лінії фронту. До того ж за такого сценарію ми повинні розуміти, що змушені будемо поступатись деякими позиціями на окремих напрямках", - пояснив Коваленко.
Експерт зауважив, що така ситуація триватиме поки партнери не почнуть постачати необхідну кількість боєприпасів
"Мова йде не про критичні територіальні втрати, але й про розширення звільнених територій не йтиметься. Це потрібно визнавати. Така ситуація буде домінувати на полі бою до того часу, поки наші партнери не відновлять той обсяг відповідної номенклатури, яка необхідна нам для перемоги та деокупації всіх територій", - додав він.
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