Через обстріли Харкова вкотре знеструмлена ядерна установка "Джерело нейтронів"

Про це інформує Державна інспекція ядерного регулювання (ДІЯРУ).

Вказано, що ядерна підкритична установка "Джерело нейтронів, засноване на підкритичній збірці, що керується лінійним прискорювачем електронів" (ЯПУ "Джерело нейтронів") втратила зовнішнє електропостачання о 08:30 ранку під час російського обстрілу Харкова.

На установці спрацювала система аварійного енергозабезпечення, у роботу включили аварійні дизель-генератори.

"Радіаційна ситуація на майданчику в межах норми", - зазначили в організації Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут".

Довідково. "Джерело нейтронів" призначене для проведення наукових та прикладних досліджень у галузі ядерної фізики, радіаційного матеріалознавства, біології, хімії, а також для виробництва медичних радіоізотопів.