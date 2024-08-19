Через певний час вплив Курської операції має позначитися на всій лінії фронту, - Згурець

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Щодо подій у Курській області, то зараз таке враження, що вороги намагаються блокувати фланги, фронтальні просування до Курська та Курчатова. З іншого боку, нам треба створити більше загроз, які примусять противника перекидати туди резерви. Можливо, питання в тому, що ситуація по Курській області буде не єдиною активною ділянкою, де будуть діяти зараз ЗСУ. Таким чином, насамперед потрібно, аби загарбник перекидав свої сили, які на сьогодні в нього є достатньо обмеженими", - зауважив військовий експерт.

За його словами, зараз всі свої сили ворог кидає на Покровський напрямок, де є його просування в бік лінії оборони Гродівка – Новогродівка. Там лінія оборони підготовлена, але треба пам'ятати, що противник має перевагу й у живій силі, і в техніці, і в артилерії, а це якраз і позначається на лінії фронту.

"Операція, яка пов'язана з Курським напрямком, можливо, ще з якимось напрямком, якраз і має певним чином зменшити просування ворога. Поки ще цього не відбувається. Але, на мою думку, через певний час вплив Курської операції має позначитися на всій лінії фронту. Можливо, це буде не завтра, а через місяць, тому що це дії, які орієнтовані на осінній період. А події на Курщині формуватимуть інший порядок денний на полі бою. Однак зазначу, що існують і переваги, і ризики цієї операції", - резюмував Сергій Згурець.