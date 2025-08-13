Через санкції Росія не виконує держоборонзамовлення на авіаційні ракети Х-59, - ГУР
У Росії 116 підприємств залучені до виробництва ракети Х-59М2/М2А. Майже 50 з них досі не перебувають під санкціями жодної з країн світу. Попри це РФ відчуває проблеми з виконанням оборонзамовлення
Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
ГУР МО України у розділі "Компоненти у зброї" порталу War&Sanctions публікує інтерактивну схему та інформацію про 116 підприємств, залучених до виробництва авіаційної ракети Х-59М2/М2А. Зазначається, що 40% компанії з цього списку - майже 50 - досі не перебувають під санкціями жодної з країн світу. Навіть за таких умов Росія вже відчуває серйозні проблеми з виконанням держоборонзамовлення.
"Постійний брак вітчизняної та іноземної елементної бази, обмежені виробничі потужності та зриви графіків змушують російські підприємства регулярно звітувати про недотримання темпів і строків виготовлення ракет. Не рятує ситуацію навіть канібалізм старих систем – РФ масово розбирає та адаптує старі двигуни Р95 та компоненти головок самонаведення", - уточнили в ГУР.
Як інформують у розвідці, зафіксовані випадки, коли на ракетах Х-59 замість активних радіолокаційних головок самонаведення (АРГСН) встановлювали масогабаритні макети.
"Саме АРГСН є найдорожчим елементом ракети та водночас — головною проблемою для російського виробництва", - наголосили в ГУР.
Разом з цим десятки підприємств у Росії, що виготовляють електронні компоненти, системи наведення та інші ключові вузли Х-59, досі залишаються поза санкційними списками. Їхня продукція дає змогу адаптувати та модернізувати турбореактивні двигуни, продовжуючи термін служби зброї, яка щодня вбиває мирних українців.
"Зазначені вище приклади доводять – санкції працюють. Подальше посилення тиску і розширення санкційних обмежень на підприємства, що здійснюють постачання компонентів нижньої ланки здатне ще більше знизити темпи виробництва основних російських засобів ураження", - додали в ГУР.
