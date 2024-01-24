Чому Україна не отримує бронетехніку від Європи: думка експерта Defence Express Каткова
Військовий експерт, головний редактор Defence Express Олег Катков пояснив, у чому полягають перешкоди для передачі Україні бронетехніки від європейських країн
Про це він розповів в етері Еспресо.
"На жаль, якщо ми будемо говорити про реальність сьогодення, то є величезні проблеми. Перша проблема полягає в тому, що коли ми говоримо про європейський сегмент НАТО, то там бронетехніки, зокрема танків, не так і багато. Практика показує, та сама умовна танкова бригада на Leopard-2 попри зусилля багатьох країн сформована не була. Танків вистачило трохи більше ніж на умовні два танкові батальйони на Leopard-2. Темпи відновлення бронетехніки у Європі зокрема тих самих Leopard-2 не вражають, від слова - взагалі", - пояснює Катков.
За його словами, ще у квітні 2023 року Нідерланди та Данія оголосили про те, що будуть ремонтувати 11-14 танків Leopard-2 і передавати їх до Збройних Сил України.
"Буквально тиждень тому в міноборони Нідерландів повідомили, що Rheinmetall лише от зараз закінчив капітальний ремонт цих двох машин. Такі, на жаль, реалії європейського оборонно-промислового комплексу, який він є, немає в нас іншого Rheinmetall, немає іншого німецького промислового комплексу. Все це об'єктивно є негативним фактором, який показує, що для європейських партнерів складно передавати таку оборонну техніку, як танк", - наголошує військовий експерт.
Водночас є постачання шведських бойових машин піхоти CV90 та інша бронетехніка: "Але, коли ми говоримо про те, що вона буде передаватися із запасів, то об'єктивно треба розуміти, що в європейському сегменті НАТО немає тих самих запасів, які є у США".
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Також у Штатів мають бути можливості для відновлення та капітального ремонту техніки, щоб їх передати Україні.
"Через те, що США досі в останній політичних розбирань і не може досі, попри те, що фінансовий рік розпочався ще у жовтні минулого року, узгодити бюджет на поточний фінансовий рік, який вже завершиться у вересні, тому й застрягла допомога України загальним розміром у 60 млрд доларів. А через це неможливо узгодити постачання до України нових озброєнь", - підсумував головний редактор Defence Express.
Довідково. Нідерланди входять до міжнародної танкової коаліції, яка постачає Україні бойові танки. Раніше Нідерланди разом з Данією та Німеччиною закупили для України танки Leopard-1.
- У березні 2023 року дев'ять країн заявили про свій намір передати Україні понад 150 танків Leopard. Крім того, уряд Швеції ухвалив рішення передати Україні десять танків Leopard 2 для підготовки до контрнаступу.
- Країни НАТО, зокрема Німеччина, Нідерланди, Румунія та Іспанія, закуплять до тисячі ракет для комплексів Patriot, щоб посилити протиповітряну оборону Альянсу після масованих ракетних атак Росії проти України.
- 16 січня німецький виробник Rheinmetall завершив капітальний ремонт перших 2 з 14 танків Leopard 2 A4 для України, який замовляли Нідерланди та Данія, тому техніка готова до передачі.
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