Чому ворог використовує Азовське море для пусків "Калібрів": пояснює речник УДА "Південь" Братчук

Про це розповів речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук в етері Еспресо.

"Сьогодні ті кораблі, які знаходяться саме в Азовському морі, не можуть знаходитися в акваторії Чорного моря. В Чорному морі на чергуванні є кораблі, але це підводний човен, як правило, теж споряджений "Калібрами. Він є на бойовому чергуванні, бо здійснювати те саме чергування, виконувати свій функціонал надводними кораблями ворог сьогодні боїться. Тому використовує саме Азовське море і для навчання своїх екіпажів, те що вони демонструють, і для пусків ракет морського базування типу "Калібр", що вони другу ніч поспіль і роблять", - повідомив він.



Братчук розповів, як сьогодні працює ворожа логістика, спорядження "Калібрами".

"У них накопичений відповідний запас щодо "Калібрів". Адже за цей час вони дуже мало його використовували. Виробництво, хоч воно кульгаве, але все-таки є, і "Калібри" вони роблять. Проводиться відповідна робота українськими структурними елементними підрозділами Сил оборони, перш за все це розвідка. Відповідно, будуть прийматися рішення, які мають не дати можливість ворогу використовувати, як власне це зараз відбулося в Севастополі, логістику для спорядження "Калібрами". Тактичною авіацією ворог теж сьогодні може тиснути саме з моря або з повітряного простору, який знаходиться над Азовом або Чорним морем. По Одещині зараз фактично кожного дня ворог намагається наносити удари і з тактичної авіації, так було учора. Але ракета втратила бойові спроможності. Потенційно ракета загроза як була, так і залишається", - сказав він.