Данілов: українських полонених не було в Іл-76, що розбився в РФ, але невідомо, чи живі вони зараз

Про це він заявив в інтерв'ю виданню "Бабель".

"Чи були там наші полонені, я вам точно можу сказати: ні. Кажу це на основі того досвіду, який у нас був після Тегерана, і на основі того, що відбувалося далі. Якби це дійсно сталося, то кількість біологічного матеріалу, те, що називається, скажімо так, загиблі, було б у значній кількості", - сказав Данілов.

За його словами, росіяни заготовили цю історію: "І тому давайте дочекаємося, треба просто почекати. Якби це відбувалося, то, повірте, Лавров би в ООН так репетував... І вони б усе це показували".

Крім цього, Данілов наголосив, що Україна не має достатньо інформації, чи живі наразі полонені, яких мали обміняти того дня.

Що відомо про падіння російського військово-транспортного літака Іл-76

24 січня у Корочанскому районі Білгородської області РФ впав російський військово-транспортний літак Іл-76. У міноборони Росії заявили, що на його борту нібито були українські військовополонені, яких перевозили в Білгородську область для обміну.

Очільник МЗС Росії Сергій Лавров повідомив, що РФ запросила термінове проведення Радбезу ООН через падіння літака, у збитті якого Москва звинуватила Україну. Франція відхилила скликання засідання. Натомість у Генштабі ЗСУ наголосили, що Сили оборони контролюють повітряний простір та відстежують точки запусків ракет і логістику їх постачання, особливо із застосуванням засобів військово-транспортної авіації, та будуть і надалі вживати заходів зі знищення засобів доставки.

В Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили, що 24 січня мав відбутися обмін полоненими. В ГУР зазначили, що наразі не мають достовірної та вичерпної інформації з приводу того, хто саме перебував на борту літака та в якій кількості.

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі розповів, що США наразі не можуть підтвердити наявність українських полонених у російському Іл-76.

25 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що наполягатиме на міжнародному розслідуванні падіння військово-транспортного літака Іл-76 у Росії.

Путін заявив, що військово-транспортний літак Іл-76 збили системою Patriot, і пообіцяв допустити до розслідування міжнародних експертів.