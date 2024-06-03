Defense Express: авіаційна база "Балтімор" може стати першою ціллю для ракет Storm Shadow та Scalp

Таку думку він висловив в етері Еспресо

"Велика Британія та Франція підтвердили дозвіл для України застосовувати ракети Storm Shadow та Scalp по військових обʼєктах на території РФ. Ці ракети у різних модифікаціях можуть мати оперативну дальність до 460 км. Тому перелік цілей на території РФ є дуже широким. Можна передбачити, що однією з перших цілей, яка може бути атакована цими ракетами, ймовірно, стане російська авіаційна база "Балтімор" під Воронежем. Ця база знаходиться в зоні ураження, навіть якщо ми говоримо про дальність застосування ракет Storm Shadow та Scalp на відстань до 260 км", - пояснив Рябих.

Експерт наголосив, що перелік цілей для ударів ракетами Storm Shadow та Scalp на території РФ дуже широкий

"Удар по авіаційній базі "Балтімор" буде цілком логічним. Оскільки саме з цього летовища злітають літаки, які скидають КАБи на Харків. Зокрема, літаки з цієї авіабази брали участь в терористичному ударі по торговельному центру "Епіцентр". Також до списку ймовірних цілей для ракет Storm Shadow та Scalp можуть включатись й велика кількість пунктів управління та місць зосередження особового складу. Характеристики ракет Storm Shadow та Scalp більше підходять для точкових ударів по противнику", - додав він.