Defense Express: авіаційна база "Балтімор" може стати першою ціллю для ракет Storm Shadow та Scalp
Військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих вважає, що першою найбільш ймовірною ціллю для ракет Storm Shadow та Scalp може стати російська авіабаза "Балтімор", з якої літаки окупантів атакують Харків КАБами
Таку думку він висловив в етері Еспресо
"Велика Британія та Франція підтвердили дозвіл для України застосовувати ракети Storm Shadow та Scalp по військових обʼєктах на території РФ. Ці ракети у різних модифікаціях можуть мати оперативну дальність до 460 км. Тому перелік цілей на території РФ є дуже широким. Можна передбачити, що однією з перших цілей, яка може бути атакована цими ракетами, ймовірно, стане російська авіаційна база "Балтімор" під Воронежем. Ця база знаходиться в зоні ураження, навіть якщо ми говоримо про дальність застосування ракет Storm Shadow та Scalp на відстань до 260 км", - пояснив Рябих.
Експерт наголосив, що перелік цілей для ударів ракетами Storm Shadow та Scalp на території РФ дуже широкий
"Удар по авіаційній базі "Балтімор" буде цілком логічним. Оскільки саме з цього летовища злітають літаки, які скидають КАБи на Харків. Зокрема, літаки з цієї авіабази брали участь в терористичному ударі по торговельному центру "Епіцентр". Також до списку ймовірних цілей для ракет Storm Shadow та Scalp можуть включатись й велика кількість пунктів управління та місць зосередження особового складу. Характеристики ракет Storm Shadow та Scalp більше підходять для точкових ударів по противнику", - додав він.
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