Defense Express: на аеродромі у Липецьку базувалися винищувачі РФ п'ятого покоління
Військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков зазначив, що на аеродромі у Липецьку російські пілоти опановували винищувачі СУ-57
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Атака на аеродром у Липецьку є продовженням досягнень, успіхів і можливостей, які вже демонструють Сили оборони України. Слід зазначити, що це не тільки аеродром. Це Липецький навчальний центр, який використовувався ворогом з початку повномасштабного вторгнення як військова авіабаза. На цій авіабазі базувалися не лише винищувачі Су та МіГ. На аеродромі базувалися так звані винищувачі п'ятого покоління, як їх називають у РФ, СУ-57. Їх було зафіксовано на знімках Google Maps ще у 2023 році", - пояснив Катков.
Військовий експерт також додав, що чекаємо на супутникові знімки, щоб встановити, чи були СУ-57 на аеродромі у Липецьку на момент атаки, чи ні.
"Але СУ-57 у Липецьку базувалися, саме там їх опановували російські пілоти. Чи були вони пошкоджені, наразі невідомо. Але є факт знищення складу боєприпасів. Місцева влада евакуювала навколишні невеликі населені пункти. Тобто там вийшло досить видовищне фаєр-шоу", - наголосив Катков.
- У ніч на 9 серпня українські військові завдали удару по військовому аеродрому "Липецьк", а також знищили засоби ППО окупантів у Донецькій області.
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