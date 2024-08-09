Defense Express: на аеродромі у Липецьку базувалися винищувачі РФ п'ятого покоління

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Атака на аеродром у Липецьку є продовженням досягнень, успіхів і можливостей, які вже демонструють Сили оборони України. Слід зазначити, що це не тільки аеродром. Це Липецький навчальний центр, який використовувався ворогом з початку повномасштабного вторгнення як військова авіабаза. На цій авіабазі базувалися не лише винищувачі Су та МіГ. На аеродромі базувалися так звані винищувачі п'ятого покоління, як їх називають у РФ, СУ-57. Їх було зафіксовано на знімках Google Maps ще у 2023 році", - пояснив Катков.

Військовий експерт також додав, що чекаємо на супутникові знімки, щоб встановити, чи були СУ-57 на аеродромі у Липецьку на момент атаки, чи ні.

"Але СУ-57 у Липецьку базувалися, саме там їх опановували російські пілоти. Чи були вони пошкоджені, наразі невідомо. Але є факт знищення складу боєприпасів. Місцева влада евакуювала навколишні невеликі населені пункти. Тобто там вийшло досить видовищне фаєр-шоу", - наголосив Катков.