День волонтера: історія мецената Олега Крота, який допомагає захищати й будувати майбутнє України

Захист від дронів: "Павутиння" на передовій

Олег Крот разом із командою волонтерів з ГО "Спілка підприємців теле- та кіноіндустрії», БФ "Батальйон волонтер» та іншими благодійниками реалізував унікальну ініціативу під назвою "Павутиння". Сотні тонн рибальських сіток доставлено на передову для захисту від ворожих дронів. Військові підтверджують: сітки ефективно заплутують безпілотники, ускладнюючи їхнє прицілювання та знижуючи ризики для бійців. Завдяки співпраці з міжнародними партнерами вдалося доставити 500 тонн сіток із Нідерландів, а волонтери планують використати ще 4 тис. тонн.

Підтримка дітей: центр інклюзії "Єва"

На Київщині функціонує центр інклюзії та корекції "Єва", діяльність якого повністю фінансується Олегом Кротом. Тут допомагають дітям із різними діагнозами: ДЦП, аутизмом, онкологією, синдромом Дауна. Завдяки зусиллям команди спеціалістів та меценатській підтримці діти досягають результатів, які раніше здавалися неможливими. Для кожного вихованця створюють індивідуальні програми реабілітації, а батьків навчають працювати з дітьми вдома.

Медична допомога: сучасне обладнання для шпиталів

Меценат Олег Крот забезпечує українські лікарні необхідним обладнанням. Зокрема, Закарпатський центр нейрохірургії отримав функціональні каталки, які значно полегшують роботу медиків і забезпечують комфорт пацієнтів із тяжкими травмами. У лікарнях Кропивницького, завдяки Олегу Кроту, важкохворі діти отримують спеціальне білково-енергетичне харчування, яке підтримує їхній організм у боротьбі з хворобами.

Збереження історії: підтримка музею університету оборони

Олег Крот та його партнери допомагають музею Національного університету оборони України. Завдяки його підтримці тут впроваджують сучасні мультимедійні проєкти, ремонтують приміщення та створюють нові експозиції. Цей музей документує боротьбу українців за свободу та зберігає пам’ять для майбутніх поколінь.

Допомога під час війни

Олег Крот не лише допомагає з медичним обладнанням і гуманітарними вантажами, а й підтримує численні ініціативи, спрямовані на підтримку військових і цивільних. Усе це є прикладом того, як кожна добра справа наближає Україну до перемоги.

Волонтери: серце нашого спротиву

В умовах війни роль волонтерів неможливо переоцінити. Вони є тим рушієм, який забезпечує тил і допомагає фронту. Завдяки діяльності Олега Крота та інших волонтерів мільйони українців отримують те, що їм необхідно, а наші військові — додатковий шанс на перемогу.

Сьогодні, як ніколи, важливо не зупинятися. Кожна гривня, кожна година вашої допомоги — це ще один крок до звільнення нашої країни.