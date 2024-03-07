Держдеп США і німецький Фонд Маршалла анонсували проєкт Партнерство з містами України

Про це йдеться в офіційному повідомленні зовнішньополітичного відомства США.

"Державний департамент і GMF співпрацюватимуть, щоб залучити ключові зацікавлені сторони, технічних експертів та фінансових партнерів до зусиль партнерства UCP, поєднавши енергію й винахідливість бізнесу та приватного сектора, університетів, неурядових організацій і фондів", - зазначається в повідомленні.

При цьому передбачається створення нових трансатлантичних партнерств, програм та альянсів між європейськими й американськими організаціями з метою сприяння відновленню та реконструкції щонайменше трьох українських міст.

Зусилля UCP передбачають також взаємодію з урядом України, Європейським союзом та його членами, багатосторонніми банками розвитку та двосторонніми донорами. Зазначається, що це має "допомогти містам-бенефіціарам знайти ресурси, необхідні для відновлення".

Як повідомили в Держдепартаменті, ініціатива UCP розрахована на три роки. Вона буде офіційно запущена під час Конференції з питань відновлення України в Берліні.