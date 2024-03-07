Держдеп США і німецький Фонд Маршалла анонсували проєкт Партнерство з містами України
Держдепартамент США і Німецький фонд Маршалла (GMF) оголосили про створення Партнерства з містами України (UCP), яке має на меті допомогти у стійкому міському відновленні в умовах війни
Про це йдеться в офіційному повідомленні зовнішньополітичного відомства США.
"Державний департамент і GMF співпрацюватимуть, щоб залучити ключові зацікавлені сторони, технічних експертів та фінансових партнерів до зусиль партнерства UCP, поєднавши енергію й винахідливість бізнесу та приватного сектора, університетів, неурядових організацій і фондів", - зазначається в повідомленні.
При цьому передбачається створення нових трансатлантичних партнерств, програм та альянсів між європейськими й американськими організаціями з метою сприяння відновленню та реконструкції щонайменше трьох українських міст.
Зусилля UCP передбачають також взаємодію з урядом України, Європейським союзом та його членами, багатосторонніми банками розвитку та двосторонніми донорами. Зазначається, що це має "допомогти містам-бенефіціарам знайти ресурси, необхідні для відновлення".
Як повідомили в Держдепартаменті, ініціатива UCP розрахована на три роки. Вона буде офіційно запущена під час Конференції з питань відновлення України в Берліні.
- 9 лютого Канада та Фінляндія обговорили проєкти з відновлення України.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.15 Купівля 38.15Продаж 38.66
- EUR Купівля 41.33Продаж 42.15
- Актуальне
- Важливе