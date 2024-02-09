Канада та Фінляндія обговорили проєкти з відновлення України

Про це повідомляє пресслужба МЗС Канади.

"Оскільки Канада та Фінляндія є надійними партнерами, які поважають засновану на правилах міжнародну торгівлю та інвестиції, міністри обговорили глобальну економічну безпеку та стійкість. Вони також наголосили на твердій прихильності обох країн Україні та важливості спільної роботи для підтримки її відновлення та реконструкції", - йдеться в повідомленні зовнішньополітичного відомства Канади.

Дипломати також обговорили кроки щодо розвитку ключових галузей економіки, зокрема – телекомунікаційних технологій та розвитку глобальних ланцюжків постачання акумуляторів для електромобілів.