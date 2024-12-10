Держдеп США пообіцяв допомогти оснастити воїнів, якщо Україна знизить вік мобілізації. Зеленський відреагував

Про це заявив речник Держдепу Метью Міллер під час брифінгу.

"Ми чітко дали зрозуміти, що якщо вони створять додаткові сили для участі в боротьбі, ми і наші союзники будемо готові оснастити їх і навчити вступати в бій", - заявив він.

Водночас Міллер наголосив, що рішення щодо мобілізації мають приймати виключно українці.

Зеленський: Ми не повинні компенсувати брак обладнання й підготовки молодістю солдатів

Володимир Зеленський у Х написав, що наразі необхідно зосередитися на забезпеченні наявних бригад технікою та на підготовці особового складу для використання цієї техніки.

"Ми не повинні компенсувати брак обладнання й підготовки молодістю солдатів. Пріоритетом має бути постачання ракет і зниження військового потенціалу Росії, а не зниження призовного віку в Україні. Метою повинно бути збереження якомога більшої кількості життів, а не збереження зброї на складах", - наголосив Зеленсьий.