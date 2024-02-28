Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Держдеп США заявив, що ЗСУ змушені економити боєприпаси через бездіяльність конгресу

Держдеп США заявив, що ЗСУ змушені економити боєприпаси через бездіяльність конгресу

28 лютого, 2024 середа
03:02
Війна з Росією Держдепартамент США

ЗСУ будуть досягати успіхів на фронті, але їм буде набагато важче це робити через бездіяльність конгресу США

Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає Укрінформ.

Він зазначив, що ситуація на фронті зараз надзвичайно серйозна.

"Ми бачили на передовій українські війська, які не мають боєприпасів, необхідних для відбиття російської агресії, – сказав він. – Вони хоробро воюють. Вони воюють мужньо. У них все ще є бронетехніка, зброя та боєприпаси, але зараз вони змушені їх нормувати, тому що Конгрес Сполучених Штатів – бездіяльний", - наголосив речник Держдепу.

За сподіваннями Вашингтона, "до кінця року українські війська продовжуватимуть хоробро боротися й досягатимуть успіхів, як вони це робили останнім часом у Чорному морі".

"Але їм буде набагато важче, якщо вони не матимуть доступу до боєприпасів", - прокоментував Міллер.

Він зазначив, що Білий дім вважає, що якби палата представників "просто провела голосування щодо допомоги Україні, то воно б пройшло".

"Тому ми знову закликаємо Конгрес виконати свій обов'язок і провести це голосування та надати допомогу українській армії, яка її відчайдушно потребує", - наголосив Міллер.

  • Президент США Джо Байден у вівторок, 27 лютого, зустрівся з конгресменами в Білому домі з приводу допомоги Україні.
Теги:
Україна
США
допомога США Україні
Світ про Україну
Читайте також:
Китай
27 лютого, 2024 вiвторок
Китай виступив проти втручання у внутрішні справи країн "під виглядом дотримання прав людини"
Су-34
27 лютого, 2024 вiвторок
На Східному напрямку Повітряні сили збили другий Су-34 впродовж дня
ЗСУ. ППО
27 лютого, 2024 вiвторок
Сили ППО за ніч знищили 11 "шахедів" і 2 російські ракети
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.2
    Купівля 38.2
    Продаж 38.75
  • EUR
    Купівля 41.35
    Продаж 42.16
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
28 лютого
03:17
Париж
Мерія Парижу повідомила про викрадення сумки з планами безпеки Олімпіади 2024
02:48
санкції проти Росії
Виробники чипів мають робити більше, щоб їхні мікросхеми не потрапляли у зброю армії РФ, - сенатор США
02:02
Оновлено
обстріл, ППО
РФ атакувала Україну "шахедами" ввечері 27 лютого: в Одесі через уламки сталось замикання в електромережі
01:56
Impressions on a Brick: у Відні відкрилась виставка кераміки присвячена війні в Україні
01:43
землетрус Туреччина Ізмір
У Туреччині стався землетрус: експерти закликають готуватись до нових потрясінь
01:32
Зеленський прибув до столиці Албанії
01:22
Київ Цифровий
QR-квитки та мапа міських вбиралень: у "Київ Цифровий" велике оновлення
00:34
Обласний бюджет
Шість держкомпаній перерахують у бюджет 50% дивідендів у лютому
00:21
У черзі на словацькому кордоні помер український водій
2024, вiвторок
27 лютого
23:57
Володимир Путін і Сергій Шойгу
"Спецслужби України готували теракт на Запоріжжі": добірка російських фейків за 27 лютого
23:53
Оновлено
Зеленський і Макрон
Макрон заявив про можливе введення військ в Україну: Столтенберг, країни НАТО та Росія відреагували
23:34
Оновлено
Журналіста Михайла Ткача на пішоходному переході збив автомобіль
Затримання в Польщі журналіста Ткача прокоментував посол Зварич, у соцмережах з'явилося повідомлення про "фейк"
23:06
штучний інтелект
Open AI заявила, що газета NYT зламала ChatGPT, щоб отримати дані для позову про авторські права
22:35
Ексклюзив
Придністров'я
"Придністровським питанням" росіяни тестують реакцію Заходу, - дипломат Огризко
22:18
ВАКС
Заволодіння 11,4 млн грн Укрзалізниці: одному групи з підозрюваних обрали запобіжний захід 
22:14
Військовий літак Іл-20М КООТ-А
Франція піднімала в повітря винищувачі Mirage, аби перехопити літак РФ
21:56
Евакуація, вимушені переселенці, біженці
"Українцям у Ризі натякають, що час повертатися додому": росіяни запустили маніпуляцію
21:47
Латвія
Латвія продовжила на рік обмеження на в'їзд громадян РФ
21:30
Конгресмени зустрілися з президентом США Джо Байденом
Байден зустрівся з конгресменами щодо допомоги Україні. Подробиці
21:29
Саміт Вишеградської четвірки у Празі 27 лютого 2024 року
Публічна суперечка через війну в Україні й запевнення в подальшій співпраці: підсумки саміту Вишеградської четвірки
21:25
Оновлено
Сінево
Компанія "Сінево" заявила, що досягла домовленості з ДБР. Деталі
21:11
Інстаграм
Конкурент Instagram залучив $30 млн інвестицій, - Bloomberg
20:51
Ексклюзив
ворожий Су-34
"Збили всупереч протидіям РФ": Defense Express про знищення двох російських літаків Су-34
20:45
Аналітика
Сергій Згурець
Про створення ракетної коаліції та ймовірність нового наступу противника. Колонка Сергія Згурця
20:38
Оновлено
На фото: Співачка LP
У Литві скасували концерт співачки LP, яка подякувала російським фанатам за худі з триколором
20:37
Прапор 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка
"Ми виходимо на відпочинок": 110-та бригада, яка боронила Авдіївку, оголосила про ротацію
20:00
OPINION
Ігор Гулик
"Другая Украіна" держзрадника Медведчука
19:54
ЗСУ. Війна з Росією. Військові новини
Росія атакує на 7 напрямках, відбулось 86 бойових зіткнень за добу
19:38
Оновлено
Володимир Зеленський і Мухаммад бін Салман аль Сауд
Зеленський обговорив Формулу миру та співпрацю між країнами зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії
19:34
Літак "Мрія"
Справу про знищення "Мрії" передали в суд: експосадовцям ДП "Антонов" загрожує до 15 років тюрми
19:30
Ексклюзив
Європарламент
Допомога для України: кореспондентка Еспресо розповіла, коли Рада ЄС проведе наступне голосування
19:21
Інфографіка
Іван Калюжний
УПЛ: "Олександрії" загрожує технічна поразка за матч із "Шахтарем"
19:12
На фото: Анна Асті з самоварами в Росії
У Росії скасували концерт співачки Анни Асті
19:05
адмірал Тоні Радакін
Британії потрібно суттєво збільшити запаси боєприпасів після двох років військової допомоги Україні, - головнокомандувач ЗС
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 734-го дня війни: збиття російських Су-34 та створення коаліції з постачання Україні далекобійного озброєння
18:57
світ Китай технології наука
У Китаї вперше клонували тибетських кіз
18:57
Донеччина, Авдіївка, Желанне
Українські війська стабілізували лінію оборони на Авдіївському напрямку, - Тарнавський
18:42
Король Норвегії Харальд
Короля Норвегії Гаральда V госпіталізували з інфекцією у Малайзії 
18:24
Очолила окупаційний навчальний заклад та створила "кадетський клас" з військової підготовки дітей - підозрюється освітянка з Мелітополя
Освітянці, яка очолила школу на ТОТ Запоріжжя та створила "кадетський клас", повідомили про підозру
18:21
На фото: Борис Акунін і його книга
Суд у РФ арештував рахунки дружини письменника Акуніна, який засудив війну
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV