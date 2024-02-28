Держдеп США заявив, що ЗСУ змушені економити боєприпаси через бездіяльність конгресу

Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає Укрінформ.

Він зазначив, що ситуація на фронті зараз надзвичайно серйозна.

"Ми бачили на передовій українські війська, які не мають боєприпасів, необхідних для відбиття російської агресії, – сказав він. – Вони хоробро воюють. Вони воюють мужньо. У них все ще є бронетехніка, зброя та боєприпаси, але зараз вони змушені їх нормувати, тому що Конгрес Сполучених Штатів – бездіяльний", - наголосив речник Держдепу.

За сподіваннями Вашингтона, "до кінця року українські війська продовжуватимуть хоробро боротися й досягатимуть успіхів, як вони це робили останнім часом у Чорному морі".

"Але їм буде набагато важче, якщо вони не матимуть доступу до боєприпасів", - прокоментував Міллер.

Він зазначив, що Білий дім вважає, що якби палата представників "просто провела голосування щодо допомоги Україні, то воно б пройшло".

"Тому ми знову закликаємо Конгрес виконати свій обов'язок і провести це голосування та надати допомогу українській армії, яка її відчайдушно потребує", - наголосив Міллер.