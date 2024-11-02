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Дипломат Брайза: Членство в НАТО може стати більш реалістичним для України

Ірена Моляр
2 листопада, 2024 субота
17:32
Війна з Росією Україна НАТО

Ексрадник держсекретаря США Метью Брайза в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському зазначив, що мирні угоди не можуть бути без гарантій вступу України у НАТО, адже Путін може скористатися паузою для переозброєння та повторного нападу в майбутньому

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Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"План перемоги президента Зеленського отримав неоднозначну реакцію як у Вашингтоні, так і в Європі. Новий генеральний секретар НАТО Марк Рютте зазначив, що це цікавий план, але він не з усім погоджується. Як на мене, його застереження можуть стосуватися двох з п'яти пунктів плану. По-перше, це розширення дальності ураження українських ракет на територію Росії, проти чого досі виступають Сполучені Штати. По-друге, це гарантія безпеки у вигляді членства в НАТО, що наразі є неприйнятним для США та Німеччини, і Рютте добре про це відомо", - прокоментував Метью Брайза.

За його словами, минулого тижня з'явилися ознаки можливого відродження серпневих дискусій про взаємно узгоджену паузу між Києвом і Москвою щодо атак на енергетичну інфраструктуру один одного. Президент Зеленський зазначив, що якщо така угода буде досягнута, вона може відкрити шлях до ширших мирних переговорів з Росією.

"Крім того, в європейських ЗМІ почали з’являтися повідомлення та дискусії про потенційні переваги угоди "земля в обмін на мир" між Україною та Росією. Ця угода передбачала б певну невизначеність щодо статусу територій, які наразі окуповані Росією, залишаючи відкритим питання їхнього суверенітету, яке повинно бути вирішене в майбутньому. За такого сценарію Україні знадобляться надійні гарантії безпеки, і членство в НАТО може стати більш реалістичним варіантом", - зауважив дипломат.

На його думку, це може нагадувати модель вступу Західної Німеччини (Федеративна Республіка Німеччина, ФРН – ред.) в НАТО під час Холодної війни, адже ФРН стала членом Альянсу, навіть попри те, що Східна Німеччина (Німецька Демократична Республіка, НДР - ред.) була під контролем радянських військ. Тоді всі розуміли, що кордон між ФРН та НДР є тимчасовим і що його буде врегульовано в найближчому майбутньому.

"Цю ідею з 2019 року активно відстоює колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен, а також її обговорювали колишній генеральний секретар Єнс Столтенберг разом із моїми колегами та наставниками Деном Фрідом і Куртом Волкером. Здається, стає дедалі ймовірніше, що США можуть переглянути свою позицію щодо членства України в НАТО в рамках ширшого переговорного процесу, особливо якщо Путін вирішить, що настав час обмежити втрати Росії й пора забезпечити собі максимально вигідну угоду. Така гарантія безпеки є надзвичайно важливою для президента Зеленського, оскільки він побоюється, що без членства в НАТО після укладення мирної угоди Путін може скористатися паузою для переозброєння та повторного нападу на Україну в майбутньому", - резюмував Брайза.

 

  • 31 жовтня президент Володимир Зеленський поділився підсумками четвертого саміту Україна - Північна Європа й заявив, що всі країни-партнери підтримали План перемоги. 
  • Одним з пунктів з Плану - це запрошення України до НАТО.
  • Керівник Офісу президента Андрій Єрмак запевнив, що серед членів НАТО зростає підтримка майбутнього повноправного членства України в Альянсі
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Україна
Росія
Володимир Путін
Німеччина
Володимир Зеленський
Єнс Столтенберг
НАТО
США
вступ до НАТО
переговори з РФ
Марк Рютте
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