Дипломат Хара назвав причину, яка вплинула на рішення про дозвіл США завдавати ударів по території РФ

Таку думку він висловив в етері Еспресо

"Кожного разу, коли РФ вчиняє черговий воєнний злочин, наші західні партнери жахаються і переходять червоні лінії свого страху й починають реагувати щодо допомоги Україні. Якщо ми говоримо про дозвіл завдавати ударів по території РФ американською зброєю, то це рішення у Вашингтоні приймали цілком усвідомлено. Зокрема, однією з причин стало те, що Україні не постачали зброю понад пів року. Саме це дало змогу РФ накопичити сили й розпочати наступ на Харківщину", - пояснив Хара.

За словами дипломата, рішення США надати дозвіл Україні завдавати ударів їхньою зброєю по території РФ є цілком виваженим

"В США зрозуміли, що якщо не дати можливість Силам оборони України завдавати ударів по території РФ, то це тільки дає окупантам більше можливостей для атак на території України. Відповідно було й прийняте рішення про удари по Росії. Хай воно половинчасте, але все ж є. Це дозволить Україні знищувати сили й засоби окупантів, які вони накопичують біля наших кордонів", - додав він.