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Війна з Росією: хроніка
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Ексклюзив

Дипломат Хара назвав причину, яка вплинула на рішення про дозвіл США завдавати ударів по території РФ

4 червня, 2024 вiвторок
22:04
Війна з Росією

Дипломат Олександр Хара вважає, що затримка в постачанні зброї Україні вплинула на рішення США надавати дозвіл завдавати ударів по території РФ їхньою зброєю

Зміст

Таку думку він висловив в етері Еспресо

"Кожного разу, коли РФ вчиняє черговий воєнний злочин, наші західні партнери жахаються і переходять червоні лінії свого страху й починають реагувати щодо допомоги Україні. Якщо ми говоримо про дозвіл завдавати ударів по території РФ американською зброєю, то це рішення у Вашингтоні приймали цілком усвідомлено. Зокрема, однією з причин стало те, що Україні не постачали зброю понад пів року. Саме це дало змогу РФ накопичити сили й розпочати наступ на Харківщину", - пояснив Хара.

За словами дипломата, рішення США надати дозвіл Україні завдавати ударів їхньою зброєю по території РФ є цілком виваженим

"В США зрозуміли, що якщо не дати можливість Силам оборони України завдавати ударів по території РФ, то це тільки дає окупантам більше можливостей для атак на території України. Відповідно було й прийняте рішення про удари по Росії. Хай воно половинчасте, але все ж є. Це дозволить Україні знищувати сили й засоби окупантів, які вони накопичують біля наших кордонів", - додав він.

  • 31 травня держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що президент Джо Байден таємно дозволив Україні завдавати ударів по об’єктах на території Росії американською зброєю. Український лідер Володимир Зеленський заявив, що відповідний меседж був зі сторони Штатів та назвав таку дію союзника "кроком уперед". Водночас представник Ради нацбезпеки США прокоментував межі РФ, на які поширюється американський дозвіл
Теги:
Україна
російська армія
окуповані території
окупанти
США
Харківщина
зброя для України
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