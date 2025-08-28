Дипломат Шамшур: Війна йде за сценарієм Путіна, і це треба зупинити
Російський диктатор зацікавлений у припиненні вогню лише на своїх умовах, використовуючи перемовини як інструмент для досягнення військово-стратегічних цілей та отримання передишки
Про це в ефірі Еспресо сказав дипломат, колишній Посол України в США та Франції Олег Шамшур.
"Якщо дивитися на позицію Трампа, то зрозуміло, що все проходить через його повагу до Путіна і подібних до Путіна лідерів, і він вважає, що без угоди, якоїсь оборудки з Путіним, зупинка війни абсолютно неможлива. Це ілюзія під кутом зору інтересів і поведінки Росії, але у Трампа це сидить в голові і він у це вірить", - наголосив Шамшур.
За словами дипломата, Путін зацікавлений у припиненні вогню тільки тоді, коли вважатиме це за потрібне. У російського диктатора є інтерес отримати передишку і також реалізувати свої цілі, принаймні частину з них дипломатичним шляхом.
"Це також треба було б розуміти Трампу. У цьому контексті головне завдання зараз - зупинити Путіна якомога скоріше і таким чином, щоб позбавити його можливості диктувати умови будь-яких перемовин. Але поки що треба визнати, що це відбувається за путінським сценарієм. Саме тому, що він вірить у те, що може просуватися вперед і досягнути своїх військово-стратегічних цілей", - додав Шамшур.
- Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив 27 серпня, що зустріч на рівні лідерів президента України Володимира Зеленського та Володимира Путіна має бути добре підготовленою, однак у Москві не можуть назвати її строків.
