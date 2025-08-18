Директор ДБР Сухачов сподівається, що спрощений механізм повернення з СЗЧ продовжать і після 30 серпня

Про це він сказав під час наради, в якій узяли участь голова Національної поліції України Іван Вигівський, командувач Сухопутних військ ЗСУ Геннадій Шаповалов, керівник Військової служби правопорядку ЗСУ Віталій Левченко, а також інші представники ДБР, Генерального штабу та Нацполіції.

Посадовець підкреслив, що самовільне залишення частин негативно впливає на боєздатність армії, тому важливо не лише фіксувати такі випадки, а й створювати умови для повернення військових у стрій. Ті, хто визнає провину та готовий виправитися, повинні мати шанс продовжити службу.

"Наше завдання — не лише фіксувати факти самовільного залишення частин, а й знаходити дієві шляхи повернення військовослужбовців у стрій. Ми повинні орієнтуватися на потреби військовослужбовців. Ті, хто усвідомив свою провину і готовий виправити помилки, має отримати шанс повернутися в підрозділи та продовжити боронити державу", - сказав Сухачов.

Він нагадав, що закон про добровільне повернення із СЗЧ діє до 30 серпня 2025 року, і висловив сподівання на його продовження.

Також він наголосив, що працівники ТЦК та СП мають діяти винятково в межах закону та поважати права громадян.