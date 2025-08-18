Директор ДБР Сухачов сподівається, що спрощений механізм повернення з СЗЧ продовжать і після 30 серпня
Директор ДБР Олексій Сухачов висловив сподівання, що Верховна Рада України продовжить спрощений механізм добровільного повернення військових із СЗЧ
Про це він сказав під час наради, в якій узяли участь голова Національної поліції України Іван Вигівський, командувач Сухопутних військ ЗСУ Геннадій Шаповалов, керівник Військової служби правопорядку ЗСУ Віталій Левченко, а також інші представники ДБР, Генерального штабу та Нацполіції.
Посадовець підкреслив, що самовільне залишення частин негативно впливає на боєздатність армії, тому важливо не лише фіксувати такі випадки, а й створювати умови для повернення військових у стрій. Ті, хто визнає провину та готовий виправитися, повинні мати шанс продовжити службу.
"Наше завдання — не лише фіксувати факти самовільного залишення частин, а й знаходити дієві шляхи повернення військовослужбовців у стрій. Ми повинні орієнтуватися на потреби військовослужбовців. Ті, хто усвідомив свою провину і готовий виправити помилки, має отримати шанс повернутися в підрозділи та продовжити боронити державу", - сказав Сухачов.
Він нагадав, що закон про добровільне повернення із СЗЧ діє до 30 серпня 2025 року, і висловив сподівання на його продовження.
Також він наголосив, що працівники ТЦК та СП мають діяти винятково в межах закону та поважати права громадян.
- З початку 2022 року до вересня 2024-го Офіс генерального прокурора зареєстрував майже 60 тис. кримінальних проваджень за фактом самовільного залишення частини та близько 30 тис. щодо дезертирства.
- За даними ДБР, за вісім місяців дії спрощеного механізму повернення військових, які вперше самовільно залишили частину, до лав ЗСУ повернулося понад 29 тис. осіб.
