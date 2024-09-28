Дітей-сиріт з ТОТ Луганщини до кінця 2024 року внесуть до російського реєстру, - Нацспротив

Про це інформує Центр національного спротиву.

Зазначено, що вносити дітей до федерального банку сиріт РФ допомагає місцева колаборантка Інна Швенк, яку раніше призначили "дитячим омбудсменом ЛНР".

"Це ще один злочин РФ на ТОТ України. Такі дії є частиною цілеспрямованої політики з депортації українських дітей і їхньої примусової інтеграції в російське суспільство", - наголосили у Нацспротиві.

Там додали, що такі дії окупантів відкривають шлях до незаконного усиновлення українських дітей в РФ.