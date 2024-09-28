Дітей-сиріт з ТОТ Луганщини до кінця 2024 року внесуть до російського реєстру, - Нацспротив
Росіяни планують внести усіх дітей з тимчасово окупованої Луганщини, які залишилися без батьків, до так званого федерального банку сиріт РФ до кінця 2024 року
Про це інформує Центр національного спротиву.
Зазначено, що вносити дітей до федерального банку сиріт РФ допомагає місцева колаборантка Інна Швенк, яку раніше призначили "дитячим омбудсменом ЛНР".
"Це ще один злочин РФ на ТОТ України. Такі дії є частиною цілеспрямованої політики з депортації українських дітей і їхньої примусової інтеграції в російське суспільство", - наголосили у Нацспротиві.
Там додали, що такі дії окупантів відкривають шлях до незаконного усиновлення українських дітей в РФ.
- 3 травня уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що російські окупанти почали складати списки дітей з тимчасово окупованих територій України, аби депортувати їх до РФ. У такі переліки насамперед потрапляють діти, позбавлені батьківського піклування, або сироти.
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