Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією "Діти є жертвами репресій": Зеленська закликала країни та інституції доєднатися до коаліції за повернення українських дітей

Євген Козярін
23 вересня, 2025 вiвторок
20:02
Війна з Росією

Кожна країна, кожна установа, кожна сім'я може бути частиною процесу, допомогти дітям повернутися додому та почувати себе як вдома

Зміст

Про це перша леді України Олена Зеленська заявила під час засіданні Міжнародної коаліції за повернення українських дітейзасіданні Міжнародної коаліції за повернення українських дітейзасіданні Міжнародної коаліції за повернення українських дітейвиступу на засіданні Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, яке транслювало Еспресо.

"У всьому світі ми кажемо, що діти - це наш найцінніший скарб. Ми посилаємося на Конвенцію про права дитини та багато міжнародних угод, покликаних захистити їх. Однак, дуже часто діти стають першими жертвами. Вони залишаються беззахисними. Є таке прислів'я: один злочин - це трагедія, багато злочинів - це статистика. Якби викрали одну дитину, ми обурилися та вимагали справедливості. Але що б сталося, якби ціла держава, використовуючи свої інституції та армію, викрала не одну, а тисячі дітей, ми не можемо допустити, щоб такі злочини стали статистикою", - сказала вона.

Зеленська наголосила, що це власне те, що робить Росія в Україні. 

"Коли російські війська окупували Херсон, вихователі сховали 48 дітей у підвалі церкви. Серед них була десятимісячна в той час Маргарита Прокопенко. Пізніше під час лікування від бронхіту в лікарні її схопили російські чиновники під час так званих перевірок. Її відвезли, до Москви, незаконно усиновили російським чиновником, близьким союзником Путіна та видали фальшиве свідоцтво про народження з новим ім'ям Марина Миронова та новим місцем народження - Росія. Фактично її особистість стерли", - розповіла перша леді.

Вона заявила, що з цих 48 дітей лише семеро повернулися, решта залишається в Росії. 

"Ще один випадок. Олександр та Христина, брат та сестра. Їх забрали з прийомної сім'ї в Херсоні. Їх розлучили та помістили в різні російські сім'ї. У Олександра конфіскували український паспорт, що завадило йому повернутися в Україну. У січні 2024 року він покінчив життя самогубством. Його поховали в Росії, не повідомивши Україну. Його сестра залишається далі там. І ми до цього часу не маємо жодного контакту з нею", - сказала Зеленська.

Перша леді наголосила, що це не переселення чи евакуація, а ці діти є жертвами репресій. 

"Їхню особистість змінюють, їхні зв'язки розривають, їхні надії руйнують. Україна не може повернути їх усіх сама. Росія відмовляється надавати інформацію навіть міжнародним організаціям та ігнорує конвенції. Саме тому Україна разом із партнерами створила міжнародну коаліцію за повернення українських дітей. Я вдячна Сполученим Штатам, Канаді та всім, хто долучився з самого початку до нас. Сьогодні до коаліції входять 41 країна та Рада Європи", - заявила вона.

Зеленська наголосила, що завдяки цим спільним зусиллям було повернуто 1625 дітей. 

"За кожним іменем стоять місяці пошуку переговорів та ризиків. Але такими темпами знадобиться 50 років, щоб повернути їх усіх - фактично ціле життя. А ці діти не можуть чекати все життя. Ось чому слово, яке дає нам надію, - це разом. Щоб уникнути втрати цілого життя та життя цих дітей, нам потрібна вся міжнародна спільнота та політичний вплив. Саме над цим працюють президенти наших країн. Так що, що ми можемо зробити, як перші леді, панове та представники громадянського суспільства, і ми можемо допомогти цим дітям повернути собі дитинство та відновити своє життя. Багато хто повертається з них без домівки, батьків чи безпеки. Більшість страждає від психологічної травми чи потребує підтримки",  - додала перша леді.

Вона зауважила, що йде робота у трьох напрямках. 

"Перший напрямок - це сім'я та притулок. Надзвичайно важливо для дитини повернутися до своєї біологічної сім'ї або знайти нову прийомну сім'ю. І завдяки проекту "Кімната для дитинства", моя фундація будує житло для прийомних сімей, забезпечує транспорт та гуманітарну допомогу, щоб діти могли зростати у теплі та турботі", - сказала Зеленська.

Перша леді сказала, що другий пункт - це реінтеграція та зцілення.

"Ми організовуємо табори психологічної реабілітації, культурні та освітні обміни, надаємо психологічну допомогу, даючи дітям можливість знову відчути себе у безпеці, посміхатися та мріяти знову. Самостійне життя. Багато дітей, яких викрали в дитинстві, зараз є молодими дорослими, які не мають ні житла, ні сімей. Україна створює соціальні квартири та житло з підтримкою для них, щоб вони змогли навчатися, працювати та будувати нове життя в рамках кількох державних проєктів", - зазначила вона.

Зеленська наголосила, що повернення українських дітей - це не політичне питання, це випробування нашої людяності, це гуманітарний заклик. 

"Коли йдеться про людяність, нейтралітет неможливий. Я впевнена. Я закликаю вас приєднатися до нас. Кожна країна, кожна установа, кожна сім'я може бути частиною такого процесу, допомогти дітям повернутися додому та почувати себе як вдома. Я мрію про той день, коли ви зможете зустріти цих дітей і їхні нові сім'ї та громади, де вони живуть. Я знаю багатьох з них особисто. Їхня стійкість та мужність надзвичайні. Більші, ніж можуть продемонструвати багато дорослих. І попри все, що вони пережили, вони все ще вірять у світ, у майбутнє та в нас - дорослих. І ми повинні нарешті виправдати їхню довіру та їхню надію. Бо вони - це майбутнє нашого світу. Це просто, але це правда", - підсумувала перша леді.

 

Олена Зеленська
воєнні злочини Росії
