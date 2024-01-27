"Дивна інституція, в обіймах лапає цього Лаврова, цілується в десна": Данілов розкритикував ООН
Секретар РНБО Олексій Данілов розкритикував ООН за її позицію щодо Росії та лояльне ставлення до глави МЗС РФ Сергія Лаврова
Про це Олексій Данілов сказав в інтерв'ю "Українському радіо".
Данілов пригадав, як генсек ООН Антоніу Гутерреш нещодавно радісно тиснув руку главі МЗС Росії Сергію Лаврову.
"ООН – дивна інституція, вона, перепрошую, в обіймах лапає цього Лаврова, цілується в десна і при цьому не має права відвідати місце, де сталася, на їхній погляд, трагедія. Так що ж це тоді за ООН? Чим вона займається?", - заявив секретар РНБО.
Олексій Данілов також пригадав "Червоний хрест".
"Є ще одна міжнародна інституція: "Червоний хрест", яка мала б бути буквально за години там. Я добре пам'ятаю трагедію, яка сталася 8 січня 2020 року, коли збили в Тегерані наш літак, і я точно пам'ятаю наші дії. Об 11 вечора наш літак сів у Тегерані і наші фахівці оглядали місце події і збирали ті докази, які треба було зібрати. Якщо росіяни нікого туди не пускають – так вони можуть там наплести такого, що і на вуха не одягнеш", – йдеться у заяві секретаря РНБО.
Що відомо про падіння російського військово-транспортного літака Іл-76
24 січня у Корочанскому районі Білгородської області РФ впав військово-транспортний російський літак Іл-76. У міноборони Росії заявили, що на його борту нібито були українські військовополонені, яких перевозили в Білгородську область для обміну.
Очільник МЗС Росії Сергій Лавров повідомив, що РФ запросила термінове проведення Радбезу ООН через падіння літака, в збитті якого Москва звинуватила Україну. Франція відхилила скликання засідання. Натомість у Генштабі ЗСУ наголосили, що Сили оборони контролюють повітряний простір та відстежують точки запусків ракет і логістику їх постачання, особливо, із застосуванням засобів військово-транспортної авіації та будуть і надалі вживати заходів зі знищення засобів доставки.
В Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили, що 24 січня мав відбутися обмін полоненими. В ГУР зазначили, що наразі не мають достовірної та вичерпної інформації з приводу того, хто саме перебував на борту літака та в якій кількості.
Координатор ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі розповів, що США наразі не можуть підтвердити наявність українських полонених в російському Іл-76. Президент Володимир Зеленський заявив, що наполягатиме на міжнародному розслідуванні.
27 січня очільник Головного управління розвідки при Міністерстві оборони Кирило Буданов прокоментував падіння російського Іл-76 на території РФ. За його словами, ситуація не є зрозумілою до кінця.
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