"Дивна інституція, в обіймах лапає цього Лаврова, цілується в десна": Данілов розкритикував ООН

Про це Олексій Данілов сказав в інтерв'ю "Українському радіо".

Данілов пригадав, як генсек ООН Антоніу Гутерреш нещодавно радісно тиснув руку главі МЗС Росії Сергію Лаврову.

"ООН – дивна інституція, вона, перепрошую, в обіймах лапає цього Лаврова, цілується в десна і при цьому не має права відвідати місце, де сталася, на їхній погляд, трагедія. Так що ж це тоді за ООН? Чим вона займається?", - заявив секретар РНБО.

Олексій Данілов також пригадав "Червоний хрест".

"Є ще одна міжнародна інституція: "Червоний хрест", яка мала б бути буквально за години там. Я добре пам'ятаю трагедію, яка сталася 8 січня 2020 року, коли збили в Тегерані наш літак, і я точно пам'ятаю наші дії. Об 11 вечора наш літак сів у Тегерані і наші фахівці оглядали місце події і збирали ті докази, які треба було зібрати. Якщо росіяни нікого туди не пускають – так вони можуть там наплести такого, що і на вуха не одягнеш", – йдеться у заяві секретаря РНБО.

Що відомо про падіння російського військово-транспортного літака Іл-76

24 січня у Корочанскому районі Білгородської області РФ впав військово-транспортний російський літак Іл-76. У міноборони Росії заявили, що на його борту нібито були українські військовополонені, яких перевозили в Білгородську область для обміну.

Очільник МЗС Росії Сергій Лавров повідомив, що РФ запросила термінове проведення Радбезу ООН через падіння літака, в збитті якого Москва звинуватила Україну. Франція відхилила скликання засідання. Натомість у Генштабі ЗСУ наголосили, що Сили оборони контролюють повітряний простір та відстежують точки запусків ракет і логістику їх постачання, особливо, із застосуванням засобів військово-транспортної авіації та будуть і надалі вживати заходів зі знищення засобів доставки.

В Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили, що 24 січня мав відбутися обмін полоненими. В ГУР зазначили, що наразі не мають достовірної та вичерпної інформації з приводу того, хто саме перебував на борту літака та в якій кількості.

Координатор ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі розповів, що США наразі не можуть підтвердити наявність українських полонених в російському Іл-76. Президент Володимир Зеленський заявив, що наполягатиме на міжнародному розслідуванні.