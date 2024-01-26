Дивні речі трапляються у нашій області: депутат Дружківської міськради про тягар оподаткування бізнесу на прифронтовій території

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Щодо життя у Донецькій області, я б хотів підняти тему функціонування цивільного населення та малого бізнесу, бо дивні речі трапляються у нашій області. Ті підприємці, які пристосувалися до роботи під постійними обстрілами, зараз починають нести такий самий податковий тягар, як і решта підприємців, що працюють на території України. Ми не просимо податкових пільг чи звільнення від податків. Однак є такі речі, як, наприклад, податок на майно, але ми всі розуміємо, що більшість цього майна у той чи інший спосіб вже зруйнована", - зауважив депутат Дружківської міської ради.

За його словами, зараз не йде мова про відшкодування, зрозуміло, що відбудовувати будемо після війни.

"На цей час треба поставити питання про звільнення від місцевих податків, тобто податків на землю, на майно тих підприємств, які вкладають сьогодні у бізнес, наприклад, розвивається сфера послуг. До речі, Краматорський машинобудівний завод починає запускати у роботу ті чи інші лінії, навіть печі для витоплення сталі. Я, як депутат місцевої ради, звертаюся до тих, хто може прийняти рішення щодо звільнення від оподаткування, хоча б від місцевих податків, людей, які зараз працюють, вкладаючи останні гроші на підтримку як життя в області, так і ЗСУ. Краматорськ, Дружківка, Слов'янськ – ми працюємо, але ж ви уявляєте, в яких умовах, тому нам треба робити загальний запит, аби можновладці відреагували на ситуацію, яка нині є з прифронтовим бізнесом", - резюмував Микола Довбня.