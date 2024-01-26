РФ обстріляла Новогродівку і Красногорівку на Донеччині: загинула жінка, поранено дитину

Про це повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури.

Так, у ніч на 26 січня ворожа армія обстріляла двома ракетами С-300 Новогродівку.

"Поранення отримав 11-річний хлопчик, який спав у своїй кімнаті. Його батьки одразу ж звернулися до лікарні, де дитині діагностували різану рану ноги", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після надання першої допомоги медики відправили дитину на амбулаторне лікування.



"Окрім того, в населеному пункті пошкоджено 10 приватних домоволодінь, 2 двоповерхові житлові будинки, магазин, 3 гаражі та цивільні автомобілі", - розповіли у прокуратурі.



Близько 13:00 ворог атакував Красногорівку, ймовірно, зі ствольної артилерії. Неподалік власного будинку загинула 60-річна жінка.

Відкрито провадження щодо порушення законів і звичаїв війни.