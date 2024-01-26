РФ обстріляла Новогродівку і Красногорівку на Донеччині: загинула жінка, поранено дитину
З початку доби 26 січня російська окупаційна армія неодноразово атакувала Донецьку область. Унаслідок обстрілів загинула жінка, поранено 11-річного хлопчика
Про це повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури.
Так, у ніч на 26 січня ворожа армія обстріляла двома ракетами С-300 Новогродівку.
"Поранення отримав 11-річний хлопчик, який спав у своїй кімнаті. Його батьки одразу ж звернулися до лікарні, де дитині діагностували різану рану ноги", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що після надання першої допомоги медики відправили дитину на амбулаторне лікування.
"Окрім того, в населеному пункті пошкоджено 10 приватних домоволодінь, 2 двоповерхові житлові будинки, магазин, 3 гаражі та цивільні автомобілі", - розповіли у прокуратурі.
Близько 13:00 ворог атакував Красногорівку, ймовірно, зі ствольної артилерії. Неподалік власного будинку загинула 60-річна жінка.
Відкрито провадження щодо порушення законів і звичаїв війни.
- У ніч на 26 січня росіяни вдарили по Мирнограду Донецької області й поранили 6 людей, у тому числі двох дітей.
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