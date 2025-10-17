Діяльність російських спецслужб на Заході виявилася малоефективною, - екскерівник ЦРУ Данненберг

Про це в етері Еспресо заявив колишній керівник ЦРУ у Центрі боротьби з тероризмом, керівник Центру кібероперацій та інформаційних операцій Роберт Данненберг.

"Щодо ФСБ, то, на мою думку, оцінка, яку це відомство надало стосовно здатності України чинити опір російському вторгненню, і яку потім передали Путіну, виявилася значною мірою помилковою. Як на мене, діяльність російських спецслужб і розвідки в Західній Європі, США та Канаді загалом виявилася малоефективною, зокрема у спробах утримати Сполучені Штати та їхніх західних союзників від подальшої підтримки України. Втім, слід визнати, що росіяни зробили певні висновки й поступово вдосконалюють свої підходи", - розповів Данненберг.

За словами екскерівника ЦРУ, сьогодні більшість західних спецслужб вважають ефективність Росії, як у сфері розвідки, так і у веденні звичайних бойових дій, є напрочуд низькою.

"Якщо подивитися, як їхні війська розвинули спроможності у використанні безпілотників і навчилися застосовувати розвідку сигналів для заплутування та приховування масштабів своїх атак на Україну, стає зрозуміло, що вони змогли адаптуватися до умов сучасної війни. Попри це, загальна оцінка, яку поділяють мої колишні колеги з ЦРУ та представники уряду США, залишається незмінною: ефективність Росії, як у сфері розвідки, так і у веденні звичайних бойових дій, є напрочуд низькою порівняно з тим, що можна було очікувати на цьому етапі війни", - додав він.