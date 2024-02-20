Для дискредитації головкома ЗСУ: РФ просуває у соцмережах фейкові акаунти Сирського

Про це інформує Центр протидії дезінформації.

"ЦПД спільно з кібердепартаментом СБУ виявили масштабну дезінформаційну кампанію РФ з дискредитації Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. З'ясувалося, що ворог поширює фейки про ситуацію на фронті та про Головкома з метою інформаційно-психологічного впливу на військовослужбовців", - йдеться у повідомленні.

Росіяни просувають свій пропагандистський контент через мережу фейкових акаунтів у соцмережах Facebook, Instagram, X та Telegram. Вони створені російськими спецслужбами.

Фото: t.me/CenterCounteringDisinformation

Як зазначають у ЦПД, останнім часом підрозділи інформаційного протиборства спецслужб РФ активізувались не лише в Україні, а й країнах-членах НАТО. Зокрема, міноборони Франції звинуватило росіян у цілеспрямованому поширенні неправдивої інформації про Францію в контексті розв'язаної РФ війною проти України.