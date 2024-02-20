Для дискредитації головкома ЗСУ: РФ просуває у соцмережах фейкові акаунти Сирського
Російські спецслужби просувають у соцмережах фейкові акаунти Олександра Сирського з метою дискредитації головнокомандувача ЗСУ
Про це інформує Центр протидії дезінформації.
"ЦПД спільно з кібердепартаментом СБУ виявили масштабну дезінформаційну кампанію РФ з дискредитації Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. З'ясувалося, що ворог поширює фейки про ситуацію на фронті та про Головкома з метою інформаційно-психологічного впливу на військовослужбовців", - йдеться у повідомленні.
Росіяни просувають свій пропагандистський контент через мережу фейкових акаунтів у соцмережах Facebook, Instagram, X та Telegram. Вони створені російськими спецслужбами.
Фото: t.me/CenterCounteringDisinformation
Як зазначають у ЦПД, останнім часом підрозділи інформаційного протиборства спецслужб РФ активізувались не лише в Україні, а й країнах-членах НАТО. Зокрема, міноборони Франції звинуватило росіян у цілеспрямованому поширенні неправдивої інформації про Францію в контексті розв'язаної РФ війною проти України.
- Водночас у соцмережі TikTok поширюють новий російський фейк, що нібито одна із бригад Сил територіальної оборони ЗСУ закликає інших військових складати зброю.
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