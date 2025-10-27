Для ефективної протидії КАБам нам не вистачає далекобійних ракет класу "повітря-повітря", - авіаексперт Хазан

Про це в етері Еспресо розповів президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків Геннадій Хазан.

"Можна відігнати від кордонів ворожу авіацію з КАБами хоч післязавтра, якби наші союзники нам передали далекобійні ракети класу "повітря-повітря", які мають працювати на відстані 140-160 км від місця запуску. Тоді нам вдалося б уражати та знищувати російську авіацію, не давати їм можливості виходити на дистанцію пуску. Чому вони почали використовувати КАБи з реактивними двигунами, бо це була одна зі спроб - якщо Україна буде використовувати далекобійні ракети, щоб продовжувати бити по передньому краю, а росіяни будуть їх запускати з більшої дистанції для того, щоб українці не уражали. Виходячи з того, що у нас не дуже велика кількість ракет великої дальності класу "повітря-повітря", росіянам наразі вдається використовувати ці КАБи на більшу дистанцію вглиб території України", - прокоментував експерт.



Хазан зауважив, що певна кількість нових літаків та далекобійних ракет класу "повітря-повітря" призведе до того, що росіяни або взагалі перестануть використовувати КАБи, або це суттєво впливатиме на можливість взагалі скидати ті КАБи. Відповідно, буде суттєво зменшена кількість КАБів, яку ворог зможе застосовуватися по Україні.