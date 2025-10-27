Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Для ефективної протидії КАБам нам не вистачає далекобійних ракет класу "повітря-повітря", - авіаексперт Хазан
Для ефективної протидії КАБам нам не вистачає далекобійних ракет класу "повітря-повітря", - авіаексперт Хазан

Ірена Моляр
27 жовтня, 2025 понедiлок
11:37
Війна з Росією російська авіабомба КАБ-500 що впала у Запорізькій області, серпень 2023-го

У нас недостатня кількість ракет класу "повітря-повітря", які від місця запуску мають працювати на відстані 140-160 км, щоб відігнати ворожу авіацію від кордонів

Зміст

Про це в етері Еспресо розповів президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків Геннадій Хазан.

"Можна відігнати від кордонів ворожу авіацію з КАБами хоч післязавтра, якби наші союзники нам передали далекобійні ракети класу "повітря-повітря", які мають працювати на відстані 140-160 км від місця запуску. Тоді нам вдалося б уражати та знищувати російську авіацію, не давати їм можливості виходити на дистанцію пуску. Чому вони почали використовувати КАБи з реактивними двигунами, бо це була одна зі спроб - якщо Україна буде використовувати далекобійні ракети, щоб продовжувати бити по передньому краю, а росіяни будуть їх запускати з більшої дистанції для того, щоб українці не уражали. Виходячи з того, що у нас не дуже велика кількість ракет великої дальності класу "повітря-повітря", росіянам наразі вдається використовувати ці КАБи на більшу дистанцію вглиб території України", - прокоментував експерт.

Хазан зауважив, що певна кількість нових літаків та далекобійних ракет класу "повітря-повітря" призведе до того, що росіяни або взагалі перестануть використовувати КАБи, або це суттєво впливатиме на можливість взагалі скидати ті КАБи. Відповідно, буде суттєво зменшена кількість КАБів, яку ворог зможе застосовуватися по Україні.

 

  • 24 жовтня російська армія вперше використала для атаки по Одеській області керовані авіабомби для ударів по цивільній інфраструктурі.
Новини
Україна
зброя
російська армія
зброя для України
Авіація
12:01
OPINION
Війна ще два-три роки. Чому про це публічно говорить Туск, а не Зеленський? 
11:50
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Окупанти просунулись на Донеччині та Дніпровщині, - DeepState
11:39
Огляд
світ, міжнародний огляд
Путін у відповідь на санкції хвалиться "літаючим Чорнобилем", а Європа прощається з російським газом. Акценти світових ЗМІ 27 жовтня
11:05
Джо Байден
Джо Байден закликав американців зберігати оптимізм, попри "темні дні" для Америки
11:05
Ексклюзив
окупанти Мелітополь
Ми колись як Франкенштейна виростили цей псевдо "одін народ", який тепер вважає себе вищим за нас, - перекладач Морозов
10:27
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 27 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий
10:15
Ексклюзив
Покровськ
Це гігантське число в нинішніх реаліях: військовий оглядач Пехньо про 200 окупантів у Покровську
10:02
OPINION
Україна стає частиною американських виборів 2026
10:00
Трамп і Путін
"Наш найкращий атомний підводний човен біля їхніх берегів": Трамп відреагував на випробування РФ нової ракети "Буревісник"
09:48
Оновлено
лампочка
У Києві і низці областей екстрені відключення світла
09:27
система ППО Patriot, встановлена на військовій базі в Польщі
За ніч ППО знешкодила 66 зі 100 ворожих БПЛА
09:19
Лавров
Лавров заявив, що Путін нібито готовий прийняти концепцію США щодо України
09:14
Ексклюзив
Є низка галузей, де може виникнути "чорний лебідь": аналітикиня Павицька про стан російської економіки
08:41
на фото: Хав'єр Мілей
Ультраправа партія Мілея перемогла на позачергових виборах в Аргентині
08:35
OPINION
Водна катастрофа у Львові. Зате тарифи — найнижчі
08:23
Інфографіка
Шахтар
"Шахтар" повернув лідерство в УПЛ: який вигляд має таблиця після 10-го туру
08:17
Оновлено
ЗСУ
Протягом минулої доби на фронті відбулось 124 бої: найгарячіше на Покровському напрямку
08:04
OPINION
Просто так зупинити цю війну вже не зможе ніхто
07:52
USS Abraham Lincoln
У Південнокитайському морі з інтервалом у пів години впали американські винищувач і гелікоптер
06:44
втрати окупантів
За добу війни в Україні РФ втратила два танки, 34 артсистеми й 800 військових
06:32
TikTok
Глава мінфіну США Бессент заявив, що Трамп підпише угоду щодо TikTok під час зустрічі з Сі Цзіньпіном
05:42
Оновлено
РФ атакувала Україну ударними дронами в ніч на 27 жовтня: на Запоріжжі знеструмлення
00:30
крилата ракета "Фламінго"
Держзамовлення на українські далекобійні ракети "Фламінго" виконають до кінця року, - Зеленський
2025, неділя
26 жовтня
23:52
У російському Єкатербурзі зник з продажу 95-ий бензин
У російському Єкатеринбурзі зник з продажу 95-ий бензин
23:30
Ексклюзив
Арсеній Яценюк
Якщо заморожені активи РФ не будуть використані у найближчі два місяці, то в України не буде грошей, - Яценюк
23:12
Дим над греблею Білгородського водосховища (РФ) після ударів ЗСУ
ЗСУ пошкодили греблю Білгородського водосховища, вода затоплює ворожі бліндажі на кордоні з Харківщиною
23:00
Ексклюзив
Роббі Колтрейн у ролі Рубеуса Геґріда
"Я зробив Геґріду неіснуючу гуцульську, лемківську, бойківську, покутську говірку": Морозов про діалекти у перекладі серії про Гаррі Поттера
22:19
Покровськ
Росіяни зосередили основну ударну групу біля Покровська, у місті є ДРГ, з логістикою важко, - Зеленський
22:05
Марк Карні
Канада заявила про готовність до торговельних перемовин зі США, незважаючи на нові мита Трампа
21:41
Ексклюзив
Арсеній Яценюк на КБФ
Путін точно буде проводити ескалацію і відповіддю має бути подвійна ескалація, - Яценюк
21:35
Ексклюзив
українці
Люди розуміють, що бути українцем - це питання вибору, - історикиня Шор
21:18
Оновлено
Фото з телеграм-каналу голови Сумської ОВА Олега Григорова
Російський дрон прицільно атакував маршрутку під Сумами: 13 поранених, є загиблий чоловік
21:15
Ексклюзив
Віталій Портников
США далі посилюватиме тиск проти РФ, - Портников
21:15
Чіпси: фото з Pinterest
У Балтиморі поліція затримала підлітка з пачкою чипсів через помилку ШІ, який ідентифікував її як зброю
21:13
Ексклюзив
Гаррі Поттер
"Ніхто не чув, що таке Гаррі Поттер, хто така Джоан Роулінг": перекладач Морозов про появу україномовної Поттеріани
20:55
Ексклюзив
Арсеній Яценюк
В Росії є ресурсу ще мінімум на два роки війни, - Яценюк
20:54
Прибічник Медведчука, пропагандист Кирило Молчанов
У Києві судитимуть проросійського політолога, який утік до Росії та виправдовував війну проти України: хто це
20:27
Володимир Зеленський
Україна отримає додаткові винищувачі "Міраж", - Зеленський
20:17
Оновлено
ФК "Епіцентр"
"Динамо" розправилося з "Кривбасом", "Шахтар" завдав поразки "Кудрівці", "Колос" зіграв у нічию з "Полтавою": результати й розклад матчів 10-го туру УПЛ
20:02
OPINION
Чи повторить Європейський Союз долю Австро-Угорщини?
Більше новин
