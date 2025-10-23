Для Путіна буде прийнятна лише одна угода про мир, - експерт-міжнародник Краєв
Путін не погодиться на жодні умови мирної угоди, окрім капітуляції України
Таку думку в етері Еспресо висловив експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв
"Путін знову повертається до теми, яку він озвучував ще у грудні 2021 року. Тоді він говорив, що НАТО має відступати до кордону 1997 року. Втім, окрім того, у Путіна є звична манера спілкування, коли є два варіанти поведінки. Його і не правильний. Він переконаний, що зараз має бути укладена угода, яка мало того, що виконує забаганки Росії на цей час, а також і забаганки наперед. Тобто, це не просто угода, а капітуляція України. Це єдина угода, яка для Путіна є прийнятною", - пояснив Краєв.
Експерт зауважив, що Дональд Трамп нарешті починає розуміти, що Путін не готовий завершувати війну й буде далі висувати свої максималістичні умови.
"Знову ж таки, тут ми маємо ту саму проблему, що Трамп тільки зараз для себе починає відкривати. Адже, до цього він вважав, що Путін нормальний, сильний політик, свій хлопець, з яким він спокійно може домовитись. Втім, зараз вже Трамп розуміє, що у Путіна ніякого перевороту у голові не сталось, а це дійсно його мислення. Він дійсно весь час обманював Трампа і намагався запудрити йому очі, щоб той не бачив, що відбувається", - додав він.
- 21 жовтня стало відомо, що зустріч між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним найближчим часом не планується. Підготовку до саміту у Будапешті, який анонсували раніше, зупинили.
- 22 жовтня міністерство фінансів США оголосило про запровадження санкцій проти двох найбільших нафтових компаній Росії — "Роснєфті" та "Лукойлу" — через небажання Москви завершити війну в Україні.
