Для Путіна переговори є інструментом війни, - Безсмертний

Таку думку він висловив у етері Еспресо.

"Для Росії, Москви та особливо для цього рашистського фюрера переговори - інструмент війни, це не інструмент замирення. Це інструмент війни, тому досягнення будь-якої паузи, а не дай Боже, там десь у чомусь відступ від санкцій, то це буде однозначно його перемога. Тому він і крутить цю платівку. Звідси будь-який діалог у нинішній ситуації, не розмови про нього, бо розмови - для несвідомих і незнаючих, які можуть клюнути, бо це як наживка для риби, тому це розмови не про переговори, не про прийняття рішення, а це розмови як інструмент війни", - підкреслив дипломат.

За його словами, Путін ці розмови буде вести завжди, дурити голову і своїм, і чужим. Але ми вже прекрасно розуміємо, що наїдку з цього абсолютно ніякого не буде. Однак поки що в Європі є ще такі, які вірять у це, але ж є вже й ті, хто прекрасно усвідомив, це перше.

"Друге. Уявімо сьогодні, що всі ці 15 пакетів санкцій США, щоб це розгребти, то треба буде не одне століття. Заднього ходу вже цього процесу нема, абсолютно ніяк у військовому плані. Зараз цей комплекс, оці збройні сили, оця система, яка вже налаштована, не піде назад. Бо сюди втягнуті мільярди обороту сьогодні: бізнесу, фінансів, ресурсів. Щобільше, російська економіка вибудована сьогодні на основі ВПК. От приберіть зараз оці дуті, штучні цифри так званого росту з ВПК і все, нема там тієї економіки, немає. Вона зараз тримається на воєнно-промисловому комплексі, звідси - заднього ходу в Росії немає", - резюмував Роман Безсмертний.