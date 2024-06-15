Шольц назвав несерйозними заяви Путіна про "мирні переговори"

Про це він сказав у інтерв'ю ZDF перед початку Саміту миру щодо України у Швейцарії.

Він назвав так званий мирний план Путіна несерйозним.

"Водночас Путін також показав, що його насправді цікавить: класичне імперіалістичне завоювання землі. Він застосував велику військову силу і розпочав жорстоку війну", - додав канцлер Німеччини.

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Шольц підкреслив, що за "імперіалістичну мрію" російський диктатор прийняв те, що сотні тисяч російських солдатів загинуть або будуть поранені.