Шольц назвав несерйозними заяви Путіна про "мирні переговори"
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що пропозиції російського диктатора Володимира Путіна щодо початку так званих мирних переговорів з Україною є несерйозними
Про це він сказав у інтерв'ю ZDF перед початку Саміту миру щодо України у Швейцарії.
Він назвав так званий мирний план Путіна несерйозним.
"Водночас Путін також показав, що його насправді цікавить: класичне імперіалістичне завоювання землі. Він застосував велику військову силу і розпочав жорстоку війну", - додав канцлер Німеччини.
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Шольц підкреслив, що за "імперіалістичну мрію" російський диктатор прийняв те, що сотні тисяч російських солдатів загинуть або будуть поранені.
- Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що українські військові нібито мають вийти з тимчасово окупованих територій задля переговорів з РФ. Генсек НАТО Столтенберг та МЗС України прокоментували.
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